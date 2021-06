Hannover

Der Wettbewerb Stadtradeln ist entschieden. In der Region haben sich 19.489 Menschen beteiligt. Sie sind insgesamt 3,78 Millionen Kilometer gefahren. Das sind, heruntergerechnet auf die Bevölkerung, 3,37 Kilometer pro Einwohner. Im Vorjahr waren es knapp 13.600 Radfahrende und 3,07 Kilometer pro Einwohner.

Die Ergebnisse hieven die Region Hannover auf den Spitzenplatz in der bundesweiten Wertung. Nirgends sonst sind absolut gesehen derart viele Kilometer gefahren worden. Zum Vergleich: München ist mit 1,7 Millionen Kilometern auf Platz 5, Düsseldorf mit 1,6 Millionen Kilometern auf Platz 7. Auf Platz 9 folgt im Bundesvergleich schon die Stadt Hannover. Hier wurden 1,43 Millionen Kilometer zur Wertung eingereicht.

Wennigsen erneut Top beim Stadtradeln

Regionsweiter Spitzenreiter bei den gefahrenen Kilometern pro Einwohner ist erneut Wennigsen. Dort sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 150.605 Kilometer gefahren, das ergibt pro Einwohner 10,82 Kilometer (Vorjahr: 6,19) und ist in dieser Kategorie auch niedersachsenweit ein Top-5-Wert.

Garbsener fahren die meisten Kilometer im Umland

Die Umlandkommune mit den absolut meisten gefahrenen Kilometern ist Garbsen (184.205 Kilometer), die mit den absolut meisten Radfahrenden ist Burgwedel (1109).

Gehrden ist Schlusslicht

Schlusslicht bei den gefahrenen Kilometern ist im Umland Gehrden (43.091 Kilometer), wo sich auch am wenigsten Menschen beteiligt haben (141). Die wenigsten Kilometer pro Einwohner wurden aber aus Isernhagen gemeldet (2,14).

Nach Angaben der Organisatoren wurden durch die regionsweit gemeldeten Wegstrecken 556.260 Kilogramm CO2 eingespart.

Weniger Teilnehmer aus der Stadt

In Hannover-Stadt hatten sich 7311 Teilnehmende registriert. In den 20 Umlandkommunen zusammengerechnet sind also relativ mehr Menschen aufs Rad gestiegen und jeweils auch etwas mehr Kilometer gefahren. Hannover kommt auf 2,56 Kilometer pro Einwohner.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Twistringen ist Landessieger

Im landesweiten Vergleich machte das kleine Twistringen aus dem Landkreis Diepholz den ersten Platz bei den gefahrenen Kilometern pro Einwohner. 24,46 sollen es im Stadtradeln-Zeitraum vom 6. bis zum 26. Juli gewesen sein.

Insgesamt 2066 Kommunen mit 431.439 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben sich bundesweit an dem Wettstreit beteiligt und sind nach eigenen Angaben 75 Millionen Kilometer gefahren. Die Radfahrer geben ihre Daten selbst ein, eine Kontrolle ist nicht möglich – die Veranstalter setzen auf Ehrlichkeit.

Von Conrad von Meding