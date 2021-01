Erneut viele Familien im Deister unterwegs – aber Chaos bleibt diesmal aus

Aus Sicht der Polizei ist das Wochenende im Deister insgesamt entspannter verlaufen als an den ersten Tagen nach dem Wintereinbruch, als es rund um den Parkplatz am Nienstedter Pass mehrfach ein Verkehrschaos zu entwirren galt. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag sei der Großparkplatz auf dem Deisterkamm bereits sehr früh voll belegt gewesen, teilt die Barsinghäuser Polizei mit. „Aber die meisten Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig und wichen auf andere zulässige Parkalternativen aus.“

Zu Parkbehinderungen und widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen auf dem Nienstedter Pass und den angrenzenden Forstwegen sei es „nur in Einzelfällen“ gekommen. Viele Ausflügler hatten diesmal offenbar von vornherein Parkplätze am Deisterrand in Barsinghausen, Egestorf, Kirchdorf, Hohenbostel und Wennigsen angesteuert. Keine Parklücken mehr gab es am Sonntagmittag unter anderem rund um die ehemalige Waldgaststätte Walhalla oberhalb von Hohenbostel, an der Zufahrt zur Gaststätte Bärenhöhle in Egestorf oder auch an der Zufahrt zur Waldapotheke an der Einsteinstraße in Kirchdorf.