Barsinghausen

Im Deistervorland hat die Getreideernte begonnen. Die ersten Landwirte sind in dieser Woche dabei, mit Mähdreschern die Wintergerste von ihren Feldern zu holen, die stets als erstes eingefahren wird. „Wegen der Trockenheit hat die Ernte einige Tage früher begonnen als im langjährigen Durchschnitt“, sagt der Landvolk-Bezirksvorsitzende Arnd von Hugo.

Das könnten auch die Schauer zwischendurch nicht ausgleichen. Normalerweise sind die schweren Böden im Deistervorland durchaus in der Lage, Wasser für ein halbes Jahr zu speichern, sodass regenarme Phasen kein Problem darstellen. Viele Pflanzen, Zuckerrüben etwa, könnten sich das Wasser mit ihren Wurzeln auch aus Tiefen von mehr als einem Meter ziehen, erläutert der Bezirkslandwirt. Inzwischen aber ist der Vorteil der schweren Böden dahin. „Der oberste Meter im Boden ist komplett trocken", sagt von Hugo. Das hätten Testgrabungen ergeben.

In zwei bis drei Wochen beginnt im Deistervorland die Ernte von Raps und Weizen. „Das sind bei uns hier die Hauptkulturen“, erläutert Arnd von Hugo. Auch für diese beiden Getreidesorten fällt die Prognose wegen des gemäßigten Frühjahrswetters bisher noch einigermaßen positiv aus. „Aber langsam wird’s brenzlig“, sagt von Hugo. Sollte die

An vielen Feldrändern im Deistervorland haben die Landwirte Blühstreifen angelegt, um Insekten Lebensräume zu bieten. Bei den leuchtend violetten Blüten handelt es sich um Phacelia-Pflanzen, die als besonders wertvolle Nahrungsquellen gelten. Bqxrcg: Pjjtzxc Mvfrtszyoqo

