Kommen Zwillinge oder Drillinge auf die Welt, gibt es doppelte und dreifache Freude – genauso wie einen multiplen Aufwand. Um Müttern und Vätern bei vielen Fragestellungen zu helfen, hat Alexandra Jaeger das Kompetenzzentrum Extrakind gegründet und kooperiert dabei mit der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Außerdem ist ab sofort die Familienpraxis Deisterbaby aus Everloh mit im Boot.

„Wir machen Geburtsvorbereitungskurse – bei uns geht es aber nicht um Atemübungen oder Windeln, sondern um die Vorbereitung auf den Alltag für werdende Eltern von Mehrlingen“, sagt Jaeger. In der MHH, mit der Extrakind seit einem Jahr zusammenarbeitet, gab es bislang vier Kurse. Ein fünfter folgt. In den Kursen lernen die Teilnehmer beispielsweise, wie man Mehrlinge stillt, sie anzieht, schlafen legt oder am Tisch füttert – immer verbunden mit der Frage: Wie ist das am besten zu schaffen? Denn die Kinder warten eben nicht in Ruhe auf dem Sofa, bis sie dran sind.

Konzept aufgelegt nach eigener Erfahrung

Die Idee für dieses Projekte kam Jaeger, die Sprecherin der Stadt Hemmingen ist und sich momentan in Elternzeit befindet, aus eigener Erfahrung. Die fünffache Mutter brachte im Dezember 2017 die Zwillinge Hannes und Vincent zur Welt. „Als wir uns dann allmählich sortiert hatten, habe ich gemerkt, dass ich Rat brauche von Personen, die mit Mehrlingen Erfahrung im Alltag haben.“

Die Hiddestorferin gründete das Kompetenzzentrum und legte der MHH ein Konzept vor – und das überzeugte. Denn zum Stammpersonal der Kurse gehören ein Oberarzt, eine mehrlingserfahrene Hebamme, eine Beraterin sowie mindestens eine Zwillings- oder Drillingsmutter. Nach Information von Jaeger sind ihre Kurse für werdende Mehrlings-Eltern in Deutschland einzigartig. Dafür spricht, dass die Teilnehmer nicht nur aus der Region Hannover, sondern auch aus Würzburg, Hamburg, Bremen und der Insel Föhr kommen. Durch das Netzwerk der MHH sind mittlerweile auch die Universitätskliniken aus Essen, Paderborn und Coesfeld eingebunden.

„Wenn ich meine Ruhe brauche, gehe ich in den Baumarkt“

Was die 39-Jährige den zukünftigen Eltern von Mehrlingen ebenfalls vermitteln will: „Das Leben wird natürlich komplett anders – aber man muss davor keine Angst haben.“ Auch hier kann sie aus Erfahrung sprechen. Oft erlebe sie durch Blicke oder Kommentare, das man als Mutter von Mehrlingen in der Öffentlichkeit ein Exot sei. Alexander Jaeger nimmt das locker. „Wenn ich meine Ruhe haben will, dann gehe ich in den Baumarkt. Dort spricht einen niemand komisch an.“

Das ist der Kurs in Everloh Das Kompetenzzentrum „Extrakind“ arbeitet mit der Familienpraxis Deisterbaby zusammen. In der Praxis in Everloh, Harenberger Straße 16, findet ein Kurs zur Säuglingspflege von Mehrlingen am Donnerstag, 23. April, statt. Von 18.30 bis 21.30 Uhr bekommen Mamas und Papas, die Zwillinge oder Drillinge erwarten (ab der 18. Schwangerschaftswoche), zahlreiche Tipps und Tricks für den Alltag. Die erfahrene Kinderkrankenschwester Christina Gerth sowie Zwillings- und Fünffach-Mutter Alexandra Jaeger beantworten die Fragen der Teilnehmer. Auch nach der Geburt bleiben für die Eltern die Experten erreichbar. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Paare begrenzt. Der Kurs kostet 45 Euro pro Person, Paare zahlen 75 Euro. Anmelden kann man sich per E-Mail an info@extrakind.de. Im Sommer ist ein weiterer Kurs geplant – vielleicht in Barsinghausen, wo Deisterbaby ebenfalls einen Standort hat.

