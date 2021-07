Barsinghausen

Die Polizei in Barsinghausen bittet bei der Suche nach der 11 Jahre alten Varvara A. um die Hilfe der Bevölkerung. Das Mädchen war zuletzt am frühen Donnerstagmorgen gesehen worden, als es in Barsinghausen in die S-Bahn stieg. Varvara wollte nach Seelze-Letter in die Schule fahren, kam dort allerdings nie an. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Mädchen in Gefahr ist.

Varvara lebte bis vor Kurzem in Letter und wohnte nach Informationen der HAZ seit wenigen Tagen in Barsinghausen in einem Kinderheim der Region Hannover. Die Strecke zur Schule mit der S-Bahn fuhr die 11-Jährige am Donnerstag zum ersten Mal. Das Kinderheim Waldhof hatte sie um 6:50 Uhr verlassen.

Varvara A., 11 Jahre alt, wird seit Donnerstag vermisst. Quelle: Polizei Hannover/Privat

Varvara ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie ihr dunkles Haar zu einem Zopf gebunden und war mit einem weißen, bedruckten T-Shirt bekleidet. Bei sich trug sie eine etuiförmige Luis-Vuiton-Tasche.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Varvara geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (051 05) 52 30 beim Polizeikommissariat in Barsinghausen zu melden.

Von Karl Doeleke