Barsinghausen

Gute Nachrichten für die Nutzer des Familienzentrums in der Barsinghäuser Nordstadt: Die zur Petrusgemeinde gehörende Einrichtung, die seit 2009 existiert, hat wieder eine Koordinatorin. Stefanie Schöffmann hat dieses Amt zum 1. Januar übernommen. „Wir freuen uns sehr, dass diese Vakanz nach rund fünf Jahren beendet ist. Mit Frau Schöffmann soll das Zentrum nun wiederbelebt werden“, sagt Pastorin Kristin Köhler.

Viele Angebote, sagt Köhler, hätten nicht mehr stattgefunden, dazu zählten die Kurse zu den Themen Pflege und Schwangerschaft. Andere, wie der Mittagstisch, seien durch Ehrenamtliche aufrechterhalten worden. Doch seit Jahresbeginn ist nun für viele beliebte Angebote die Aussicht auf eine Wiederaufnahme ins Programm gegeben. „Dadurch wird auch eine Kirchengemeinde ganz anders wahrgenommen und steht mehr im Fokus, wenn es ein gut geführtes Familienzentrum gibt“, sagt die Pastorin.

Viel Energie vorhanden

Stefanie Schöffmann hat sich mittlerweile gut eingearbeitet in ihre neuen Aufgaben – und weiß bereits um die Prioritäten. „Ich möchte gerne ein Mehr-Generationen-Café starten“, sagt die dreifache Mutter, die zudem Gespräche mit der benachbarten Adolf-Grimme-Schule zur Einführung eines gemeinsamen Leseclubs führen möchte.

Weitere Ideen sind ein Kochkurs sowie eine Krabbelgruppe für Kinder. Das Familienzentrum richtet sich mit seinem Angebot vorwiegend an Eltern mit Kindern im Alter bis zwölf Jahre. Es ist zudem, wie Schöffmann betont, ein konfessionsunabhängiger Treffpunkt. „Wir wollen in Barsinghausens Norden einen Anlaufpunkt für alle schaffen“, sagt die Koordinatorin. Dazu sind etliche weitere Projekte in der Planung. „Ich habe viele Gedanken in meinem Hinterkopf“, sagt Schöffmann und nennt ein mögliches, aber noch nicht konkretes Angebot für Kinder, die noch zu jung für eine Krippe sind.

Kirchenkreis finanziert die Stelle

Die Koordinatorinnenstelle, die vorerst bis zum 31. Dezember 2022 befristet ist, wird vom Kirchenkreis Ronnenberg finanziert. Das Geld sei auch bisher schon dagewesen, es habe aber einfach eine Kandidatin gefehlt, sagt Superintendentin Antje Marklein. „Die Arbeit in einem Familienzentrum hat viel mit Netzwerken zu tun. Wenn man viele Leute und Einrichtungen kennt, ist eine Kooperation einfacher.“ Damit spricht Marklein zugleich den Erfahrungsschatz der neuen Koordinatorin an. Schöffmann ist beim VSV Hohenbostel Vorsitzende der Jugendabteilung und als Übungsleiterin des Eltern-Kind-Turnens aktiv. Außerdem engagiert sie sich im Kindergarten Winninghausen sowie in der Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel.

Zentrum hat jetzt ein neues Logo

Auch in den sozialen Netzwerken will sich das Familienzentrum künftig präsentieren. „Ich möchte für uns eine Facebook-Seite aufbauen“, sagt Schöffmann. An einem entsprechenden Auftritt arbeite sie bereits. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Wiedererkennbarkeit der Einrichtung ist ihr bereits gelungen. Bislang hatte das Familienzentrum kein Logo. Das ändert sich nun. „Das hier ist ganz frisch“, sagt Schöffmann lachend und zeigt auf das Logo, das zwei Erwachsene und zwei Kinder zeigt.

Von Stephan Hartung