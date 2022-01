Fehlalarm in Kirchdorf und Barsinghausen: Feuerwehren rücken zweimal mit Großaufgebot aus

Barsinghausen

Gleich zwei Alarmierungen wegen vermeintlicher Brände sorgten am Freitag und Sonnabend für Großeinsätze der Barsinghäuser Feuerwehren. In der Landstraße in Kirchdorf wurde ein Schornsteinbrand vermutet, und zum Hochhaus in der Ellernstraße in Barsinghausen rückten die Einsatzkräfte zu einer angeblichen Rauchentwicklung aus.

In Kirchdorf hatten aufmerksame Passanten am Freitag gegen 16.40 Uhr schwarze Rauchwolken bemerkt, der aus einem Schornstein in der Landstraße stieg. Da die Bewohner zunächst nicht erreichbar waren, rückten die Feuerwehren Egestorf, Langreder und Kirchdorf mit sieben Fahrzeugen, 40 Aktiven sowie Polizei und Rettungswagen aus.

Auch die Drehleiter rückt an

„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte öffnete der Bewohner die Tür. Die Wohnung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit der Wärmebildkamera auf mögliche Gefahrenstellen kontrolliert“, so Markus Plackner, Gruppenführer der Feuerwehr Kirchdorf. Dort fanden die Einsatzkräfte aber lediglich einen „sachgemäß angefeuerten“ Kamin vor. Da die Wohnung nicht verraucht war und auch ein zunächst vermuteter Schornsteinbrand ausgeschlossen werden konnte, war der Einsatz nach rund 20 Minuten wieder beendet.

Noch weniger zu tun bekamen am Sonnabend die Feuerwehren Egestorf, Kirchdorf und Langreder. Im Hochhaus in der Ellernstraße stieg angeblich aus einem Fenster im sechsten Stock Rauch. Einsatzleiter Sven Sörenhagen erhöhte die Alarmstufe, damit angesichts der Größe des Hauses auch die Drehleiter aus Barsinghausen sowie weitere Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. „Vor Ort konnte jedoch trotz intensiver Erkundung kein Rauch oder Feuer festgestellt werden“, so Marlena Sörenhagen, Sprecherin der Feuerwehr Egestorf. Im Einsatz waren 64 Feuerwehrleute mit elf Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Von André Pichiri