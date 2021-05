Barsinghausen

Die rapide Verschlechterung der Finanzsituation der Stadt Barsinghausen hat schneller als erwartet nun auch praktische Auswirkungen: Die Region Hannover als Kommunalaufsichtsbehörde hat der Stadt Barsinghausen signalisiert, dass der zweite Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 in der bisher beschlossenen Form nicht genehmigt werden kann. Nun muss der Rat der Stadt nachsitzen und das Volumen der vorgesehenen Kreditaufnahmen um rund 3 Millionen Euro reduzieren. Der angepasste Etat soll schon in der nächsten Ratssitzung am 20. Mai beschlossen werden. Die Zeit drängt: Nur mit einem genehmigten Haushaltsplan darf die Kommune die für dieses Jahr geplanten Vorhaben in Angriff nehmen und entsprechende Auszahlungen anweisen.

„Warnschuss für die Zukunft“

Die Region Hannover hat moniert, dass im Etatentwurf die Tilgung vorhandener Kredite durch die Aufnahme neuer Kredite finanziert werden müsse, weil die normalen Erträge nicht ausreichten. Noch sind die Differenzen zwischen der Stadt und der Kommunalaufsicht eher formalrechtlicher und bilanztechnischer Natur, weil die Stadt Barsinghausen noch über erhebliche Rücklagen im zweistelligen Millionenbereich verfügt, wie Finanzdezernent Stefan Müller erläutert. „Insofern sehe ich das für dieses Jahr völlig unkritisch“, betont Müller. Die Stadt müsse keine ihrer geplanten Investitionen zurückstellen, sondern diese nur anders finanzieren.

Das Vorgehen der Kommunalaufsicht sei „rechtlich korrekt“, auch wenn in der Entscheidung zugleich „etwas formalistisches Denken“ deutlich werde, sagt der Dezernent. Für die Stadt seien die Probleme bei der Haushaltsgenehmigung aber „ein Warnschuss für die Zukunft“. Um die Voraussetzungen für die Etatgenehmigung zu schaffen, soll der Rat beschließen, die sogenannten Kreditermächtigungen von rund 22,5 Millionen Euro auf rund 19,5 Millionen Euro zu reduzieren.

Rücklagen schmelzen ab

Die Stadt Barsinghausen ist finanziell von den Folgen der Corona-Pandemie gebeutelt, allerdings hatte sich auch davor schon abgezeichnet, dass die mehrjährige Phase mit hohen Haushaltsüberschüssen bald zu Ende gehen würde. Der aktuelle Etatentwurf für 2021 sieht für dieses Jahr ein Defizit von rund 5 Millionen Euro vor. Hält dieser Trend an, sind die städtischen Rücklagen von rechnerisch zuletzt rund 30 Millionen Euro binnen weniger Jahre abgeschmolzen.

Unabhängig von den laufenden Einnahmen und Ausgaben hat sich die Stadt Barsinghausen für die nächsten Jahre ein gigantisches Investitionsprogramm vorgenommen. Vor allem für Schulgebäude und Feuerwehrhäuser sollen mehr als 70 Millionen Euro ausgegeben werden. Diese Investitionen müssen über langfristige Kredite finanziert werden. Der Stand bei den investiven Schulden könnte dadurch von aktuell gut 30 Millionen Euro beinahe in den dreistelligen Millionenbereich katapultiert werden. Finanzdezernent Müller gibt sich angesichts der eingetrübten Finanzlage zurückhaltend bei der Beurteilung des anstehenden Investitionsprogramms. „Ich halte die Realisierung für deutlich schwieriger, als wir am Anfang der Planungen gedacht hatten“, sagt er lediglich.

Gewerbesteuer bricht ein

Aktuell hat die Stadtverwaltung ihre laufenden Ausgaben im Griff, wie Müller betont. „Da liegen wir voll im Plan.“ Problem sind aber die im Zuge der Corona-Krise wegbrechenden Einnahmen. Vor allem die Gewerbesteuereinnahmen und die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Bei der Gewerbesteuer etwa hatte die Stadt Barsinghausen noch vor zwei Jahren rund 12,5 Millionen Euro eingenommen. Für dieses Jahr hatten die städtischen Finanzexperten wegen Corona nur mit 8,3 Millionen Euro kalkuliert, doch auch die werden wohl längst nicht erreicht. Derzeit rechne die Verwaltung noch mit rund 7,3 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen, erläutert Müller.

Die liquiden Mittel der Stadt sind binnen weniger Monate von rund 22 Millionen Euro im Dezember auf nur noch rund 16 Millionen Euro im April zusammengeschmolzen. Da die Verwaltung mit dem so schnellen Rückgang nicht gerechnet hatte, hatte sie 16 Millionen Euro auf einem Festgeldkonto geparkt, das aber erst zum Jahresende 2021 ausläuft, wie Müller berichtet. Um ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern, musste die Stadtverwaltung Ende April einen Liquiditätskredit über eine Million Euro aufnehmen – „zum ersten Mal seit August 2014“, betont der Finanzdezernent.

