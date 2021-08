Großgoltern

Freude im Freibad Goltern: Der Handwerkerring Barsinghausen hat dem Betreiberverein des Bades zwei neue Sitzbänke gespendet. Drei Vertreter des Rings haben die Bänke jetzt an Schwimmmeisterin Antje Berkenkamp übergeben.

„Wir haben uns überlegt, dass wir dem Freibad etwas Gutes tun möchten“ , sagte Nils Huschke bei der Übergabe. Er gehört dem Handwerkerring Barsinghausen an, genau wie Frank Brien und Olaf Pappermann. Gemeinsam brachte das Trio die frisch montierten Bänke mit. Die neuen Sitzgelegenheiten werden im Freibad dringend benötigt. „Wir haben bei uns auf dem Gelände Bänke, die abgängig und in einem keinen schönen Zustand mehr sind“, sagte Berkenkamp.

Der Handwerkerring Barsinghausen hat die Bänke gespendet – darauf weisen Schilder mit dem Namen des Sponsoren hin. Quelle: Stephan Hartung

Die beiden Bänke haben einen Wert von zusammen rund 1000 Euro. „Aus eigenen Mitteln könnten wir das nicht bezahlen“, sagte Berkenkamp – und betonte, dass eine Summe in dieser Größenordnung in Kürze auch für einen anderen Bereich im Bad benötigt werde. Wegen neuer technischer Vorschriften muss der Betreiberverein des Freibads für die Chlorgasanlage neue Module einbauen. „Das erledigen wir nach Saisonende, die Anlage kann dann von einer Fachfirma im nächsten Frühjahr geprüft und abgenommen werden“, erklärte Berkenkamp.

Feriencamp und Schwimmkurse beleben das Freibad

Die Saison im Freibad Goltern verläuft bislang durchwachsen – was offenbar vor allem am Wetter und nicht an Corona liegt. Aktuell wurden rund 9500 Badegäste gezählt. „Im Vorjahr hatten wir zum selben Zeitpunkt bereits die 10.000 überschritten“, sagte Berkenkamp. Das Freibad hatte ursprünglich im Mai zu Himmelfahrt öffnen wollen, wegen der Witterung verschob sich der Saisonstart aber auf den 4. Juni. Der Betrieb läuft also etwas mehr als zwei Monate. Das Saisonende ist für Anfang September geplant. Spontan könne man bei stabilem Sommerwetter den Betrieb aber noch bis Mitte September verlängern, sagte die Schwimmmeisterin.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell sorgen im Freibad auch die Kinder aus dem benachbarten Feriencamp für Belebung: Die Jugendpflege der Stadt Barsinghausen richtet auf der direkt angrenzenden Wiese wieder die Outdoorsporttage aus, und das Schwimmen ist eine willkommene Abwechslung für die jungen Teilnehmer. Außerdem bietet die DLRG derzeit viele Schwimmkurse für Mädchen und Jungen an. „Durch die Corona-Zeit konnten viele Kinder nicht ins Schwimmbad gehen und daher auch nicht schwimmen lernen – es gibt viel aufzuholen“, sagte Berkenkamp.

Von Stephan Hartung