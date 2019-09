Gehrden/Barsinghausen

Auf der Landesstraße 390 hat sich am Freitagabend zwischen Leveste und Göxe ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer dort gegen 18.15 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache frontal und offenbar ungebremst gegen einen Baum geprallt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche von alarmierten Rettungskräften erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Laut Polizei war an dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen kein zweites Fahrzeug beteiligt. Die Ermittlungen dauern noch an. Für die Unfallaufnahme wurde die Strecke zeitweise gesperrt.

Von Ingo Rodriguez