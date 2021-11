Gehrden

Die Calenberger Musikschule braucht mehr Geld. In Zahlen sind es ganz konkret 18.600 Euro im Jahr, die sich die Einrichtung von der Stadt Gehrden wünscht. Entschieden wurde darüber im Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport nicht. Die Fraktionen haben noch Beratungsbedarf.

Dabei sind die Fakten eindeutig und unmissverständlich. Die Musikschule ist seit 1991 stark gewachsen, die öffentliche Förderung stagniert seitdem. Vor 30 Jahren betrug der Zuschuss aus Gehrden 120.000 D-Mark, aktuell sind es 61.500 Euro. „Die Summe ist nahezu unverändert geblieben, aber wir sind inzwischen doppelt so groß“, sagte Musikschulleiter Alfons Schleinschock. Und der Vorsitzende des Trägervereins Siegbert Hahnefeld machte den Politikerinnen und Politikern deutlich, dass das aktuelle Gesamtpaket nicht mehr ausreiche.

Neuer Schwerpunkt: Projekte mit Kitas und Schulen

Die Aufgaben und somit das Betätigungsfeld der Musikschule, die mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (1997 waren es noch 609), haben sich vor allem in den vergangenen zehn Jahren spürbar verändert. Neben dem Kerngeschäft einer Musikschule, wie dem Erteilen von Unterricht, der musikalischen Grundausbildung sowie dem Ensembleunterricht, hat sich der Schwerpunkt der Arbeit immer mehr auf die Durchführung von Kooperationsprojekten in Kindertagesstätten und allgemein bildenden Schulen verlagert. Die Planung und Organisation dieser Kooperationsprojekte seien sehr aufwendig und werde künftig einen immer größeren Stellenwert der Arbeit der Musikschule einnehmen, heißt es in einem Schreiben an die Verwaltung.

Zahl der Aufgaben ist gestiegen

Um diesen wachsenden und geänderten Aufgaben künftig gerecht werden zu können, reiche laut Musikschulleitung die Organisationsstruktur der Musikschule nicht mehr aus. Sie habe deshalb, zunächst befristet für zwei Jahre, einen stellvertretenden Schulleiter mit einem Deputat von 50 Prozent eingestellt. Die Kosten dafür betragen 29.000 Euro im Jahr. „Die Entwicklung der kommunalen Förderung hat in den vergangenen 20 Jahren nicht mit der allgemeinen Entwicklung der Betriebs- und Personalkosten mitgehalten“, kritisiert Schleinschock.

Dazu komme die Besoldung der Lehrkräfte. Sie hätten in den vergangenen Jahren freiwillig auf Gehaltserhöhungen verzichtet. Mittlerweile liege die Vergütung bis zu 30 Prozent unter dem Tarif für Lehrkräfte an vergleichbaren kommunalen Musikschulen. Seit 2007 seien laut Schleinschock die Vergütungen an der Musikschule in Summe um neun Prozent gestiegen, während die Tariflöhne in der gleichen Zeit um circa 35 Prozent erhöht wurden. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen deshalb viel unterrichtet, um das auszugleichen“, so Schleinschock. Und: Neues, qualifiziertes Personal zu finden sei aufgrund der Finanzlage nahezu unmöglich.

Musikprojekte bald nicht mehr möglich

Mit der gegenwärtigen Finanzausstattung werde die Musikschule die an sie gestellten Herausforderungen und Aufgaben nicht im gewünschten Umfang und der notwendigen Qualität leisten können. Die Folge: Musikprojekte mit den Kitas und Schulen seien im bisherigen Umfang nicht mehr leistbar. „Strukturelle Veränderungen und Verbesserungen sind deshalb dringend notwendig“, bekräftigte Schleinschock.

Eine weiteres Problem der Schule ist die aktuelle Raumsituation. Der wachsende Raumbedarf allgemeinbildender Schulen durch steigende Schülerzahlen und Ausweitung des Ganztagsbetriebs erhöhen den Aufwand des musikschuleigenen Raummanagements beträchtlich. „Kurzfristige Entlastung sowie nachhaltige Lösungen sind nicht in Sicht“, so Schleinschock.

Nicht nur Gehrden soll die Arbeit der Musikschule unterstützen, auch bei den anderen drei Partnerkommunen Barsinghausen, Wennigsen und Ronnenberg hat die Einrichtung eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses beantragt. 10.200 Euro sollen aus Barsinghausen kommen, 12.500 Euro aus Ronnenberg und 8.700 Euro aus Wennigsen. Der Gesamtbetrag würde sich damit auf 219.000 Euro im Jahr erhöhen.

Von Dirk Wirausky