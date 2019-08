Northen

Mehr als 400 Kilometer wird die SPD Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler mit ihrem als mobiles Wahlkreisbüro umgebauten VW-Bus am Freitag nach 36 Stationen zurückgelegt haben. „Der Wunsch, mich bei den Menschen in meinem Wahlkreis vorzustellen, ist in Erfüllung gegangen“, sagt die Barsinghäuserin. Die Idee, mit Bürgern in einen unkomplizierten Dialog zu treten, sei aufgegangen. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche standen Fragen zum Verkehr und zum Fluglärm. Einen großen Auflauf hat es zu ihren Besuchen allerdings nicht gegeben. Durchschnittlich seien zu den Terminen zwei Bürger erschienen, auf dem Gehrdener Wochenmarkt jedoch mehr.

Beim dem Besuch in Northen waren es vor allem Parteimitglieder, die mit „ihrer“ Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen wollten. „Hier können wir mal außerhalb der Tagesordnung ohne Termindruck miteinander sprechen. Euer zahlreiches Erscheinen zeigt mir, dass die Basis hinter mir steht“, sagte sie dankbar.

Jürgen Kierig (von links), Jürgen Becker, Claudia Schüßler, Renate Becker und Roger Amlinger kommen ins Gespräch. Quelle: Heidi Rabenhorst

Viel zu meckern hatten die Northener dann auch nicht. Eine Sache aber brannte vor allem Renate Becker auf den Nägeln. „Wann werden die Straßenausbaubeiträge auch bei uns abgeschafft“, fragte die 76-Jährige. Das sei von Kommune zu Kommune verschieden. „Fest steht jedoch, dass man sich die Beiträge stunden lassen und in Raten zahlen kann“, sagte Schüßler. Auch wenn Denis Watermann gerade „keinen Kopf“ für Politik habe, nahm auch er sich die Zeit für einen kleinen Plausch mit Schüßler. „Es ist schön, wenn Politiker zu uns in die Ortschaften kommen und sich und ihre Arbeit vorstellen“, sagte er. Über Aussagen wie diese freut sich Schüßler. „Damit habe ich mein Ziel, als Ansprechpartnerin vor Ort wahrgenommen zu werden, erreicht“, sagte sie. Nach der gelungenen Premiere will sie im nächsten Jahr gleich zweimal mit ihrem mobilen Wahlkreisbüro unterwegs sein: im Frühling und im Herbst.

Denis Watermann nimmt sich Zeit für einen kleinen Plausch mit Claudia Schüßler. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst