Der Kirchenkreis Ronnenberg lädt jeweils am ersten Sonntag eines Monats zu Onlineandachten ein. Nach dem Auftakt Anfang Dezember mit einer Andacht aus Barsinghausen folgt nun am Sonntag, 3. Januar, eine Feier aus der Margarethenkirche in Gehrden. Die Mitwirkenden greifen darin die Jahreslosung für 2021 auf: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Dialoge bereichern Andacht

Bestandteil der Andacht sind unter anderem mehrere Dialoge zwischen Diakonin Anja Marquardt sowie Christian und Eva Pahl. Pastorin Karin Spichale gestaltet die Liturgie. „Gerade zurzeit finden ja nur wenige Präsenzgottesdienste statt. Wer aufgrund der Corona-Bedingungen keinen Gottesdienst besuchen will oder kann und eine Alternative zu Fernsehgottesdiensten sucht, kann einmal im Monat eine Andacht ansehen, die vor Ort in einer der Kirchen im Kirchenkreis aufgezeichnet wurde“, erläutert Sabine Freitag, die für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis zuständig ist.

Online abrufbar

Die Andacht wird bereits ab Sonnabend, 2. Januar, auf der Homepage des Kirchenkreises unter der Adresse kirchenkreis-ronnenberg.de veröffentlicht. Außerdem ist der Gottesdienst auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal zu sehen. Die nächste Andacht wird dann am ersten Sonntag im Februar aus der Kirchenregion Ronnenberg kommen.

Von Andreas Kannegießer