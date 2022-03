Gehrden/Ronnenberg

Zwei Fälle von illegaler Müllentsorgung meldet die Polizei am Wochenende. Nach Angaben der Beamten haben Unbekannte am Sonnabendvormittag in dem Gehrdener Waldgebiet zwischen Leveste und Göxe im Bereich der Levester Straße unter anderem Autoreifen, Fernsehgeräte und Computerzubehör unerlaubt entsorgt. Zeugenhinweise gibt es bislang nicht.

Anders in Empelde. Dort haben Zeugen am Freitagabend gegen 22 Uhr beobachtet, wie zwei Männer im Bereich der Straße In den Beschen unweit des Rathauses einen Kühlschrank illegal entsorgten. Sie brachten das Gerät mit einem weißen Transporter zum Ablageort und ließen es dann in einem Graben zurück.

Die Polizei hat die zuständigen Abfallwirtschaftsbetriebe über beide Fälle in Kenntnis gesetzt. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 entgegen.