Ronnenberg

Die Stadtkantorei Gehrden gastiert am Sonnabend, 21. März, mit einem Passionskonzert in der Michaelis-Kirche in Ronnenberg. Aufgeführt werden Werke von Joseph Haydn und Johann Sebastian Bach. Los geht es um 18 Uhr.

Natürlich ist in diesen Tagen immer die Frage bei öffentlichen Veranstaltungen, ob sie denn überhaupt stattfinden. „Wir gehen davon aus. Die Kirche in Ronnenberg ist relativ groß, da verteilt sich alles gut“, sagt Christoph Walther, Vorsitzender der Stadtkantorei. Nach seiner Erfahrung bilde eine Masse von 160 bis 200 Leuten das Publikum. „Da gibt es immer noch Möglichkeiten, um genügend Abstand zu anderen Person zu halten“, sagte Walther am Donnerstagnachmittag, der das Konzert daher nicht als gefährdet ansieht, es aber absagen würde, sollten sich mit Blick auf Corona Anzeichen von Schwierigkeiten mehren.

Haydn und Bach im Fokus

Damit können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. In Haydns Oratorium „Stabat Mater“ wird die Gottesmutter in ihrem Schmerz um Christus am Kreuz besungen. Bemerkenswert an dieser Komposition ist, dass hier eine eher festliche und von einer hellen Grundstimmung getragene Vertonung des Martyriums gelingt. Das Werk enthält auch dramatische Elemente und endet mit einer jubelnden Chorfuge. Damit eröffnet es den Blick über die Leidensgeschichte hinaus auf das Osterfest und seine Freudenbotschaft.

Ergänzt wird Haydns Werk durch die Bach-Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ in solistischer Darbietung. Herzstück ist das zarte und anmutige Arien-Duett „Er kennt die rechten Freudenstunden“ für Sopran und Alt, das Bach später für die Orgel bearbeitet hat.

Erstklassige Solisten dabei

Das mit zwei Oboen, Streichern und Basso continuo besetzte hannoversche Orchester „helios-kammerphilharmonie“ begleitet die Solopartien und Chorstücke. Der Stadtkantorei und ihrem Dirigenten Martin Kohlmann ist es gelungen, mit Franziska Giesemann (Sopran), Johanna Krödel (Alt), Joscha Eggers (Tenor) und Friedrich Hamel (Bass) erstklassige junge Solostimmen zu gewinnen.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 7 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in den Buchhandlungen „Der Buchfink“ in Ronnenberg, Lange Reihe 6, und „Plumhoff“ in Empelde, Berliner Straße 19, sowie an der Abendkasse.

Die Stadtkantorei mit ihren 50 Sängern probt jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 21.45 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Gehrden. Interessierte sind jederzeit eingeladen, an einer Schnupperprobe teilzunehmen. Weitere Informationen gibt unter www.stadtkantorei-gehrden.de im Internet.

Von Stephan Hartung