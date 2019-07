Everloh

Bei seiner 700-Kilometer-Protestfahrt gegen die Stromtrasse Südlink hält der Marathon-Radler Stephan Schulz am Sonnabend, 3. August, auch in Everloh. Indem der hessische Sportler die Strecke in nur zwei Tagen abfährt, will er Öffentlichkeit für den in einigen Bereichen anhaltenden Protest schaffen.

Die Aktion, die von mehreren Bürgerinitiativen gegen den SuedLink initiiert wurde, unterstützt die Ansicht, dass der Bau der Stromtrasse überflüssig sei. Die Protestler bevorzugen dezentrale und innovative Lösungen. Sie beziehen sich dabei, nach eigenen Angaben, auf eine Aussage des Netzbetreibers TransnetBW, dass möglicherweise auch Strom aus nicht-ökologischer Herstellung durch SuedLink geleitet werde.

Die Ankunft von Schulz und seinen Begleitern wird je nach Fahrtverlauf und Wetterlage zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr auf dem Kapellenplatz erwartet. Interessierte können Stephan Schulz bis zum geplanten Verlauf des Südlinks zwischen Everloh und dem Sportplatz begleiten.

