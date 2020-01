Everloh

An den bundesweiten Protesten des Aktionsbündnisses „Land schafft Verbindung“ gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung haben sich am Freitag auch zahlreiche Landwirte aus Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen beteiligt. Die rund 40 Landwirte aus der Umgebung trafen sich mit ihren Treckern am Morgen auf dem Gut Erichshof in Everloh, um sich später von dort aus auf der Bundesstraße 65 der Sternfahrt zur der Protestkundgebung in Hannover anzuschließen. „Wir reihen uns als Vertreter des Landvolks in einen Trecker-Konvoi aus dem Schaumburger Land ein“, sagte Jakob Freiherr von Richthofen als Sprecher der Gruppe.

Kritik am Agrarpaket der Bundesregierung

Der Landwirt aus Lenthe nahm gemeinsam mit seinen Kollegen Hanns-Christian-Seeßelberg-Buresch aus Everloh und Christoph Möller aus Lemmie schon vor der Trecker-Demo Stellung zu wesentlichen Kritikpunkten an der Agrarpolitik. „Wir protestieren unter anderem gegen die geplanten Auflagen zur Reduzierung von Düngemittel“, sagte von Richthofen. Hintergrund der Pläne für eine Verschärfung der Düngemittelverordnung sind Sorgen um die Qualität des Grundwassers.

In dem Agrarpaket, das die Bundesregierung auf den Weg bringen wolle, würden jedoch alle Landwirte innerhalb eines großen Gebietes pauschal einer Kategorie mit schlechten Grundwasserwerten zugeordnet. Dabei seien nur vereinzelt in teilweise weit entfernten Randzonen des Gebietes schlechte Werte gemessen worden. „Deshalb ist es völlig unsinnig, in den Gebieten mit guten Grundwasserwerten auch eine Reduzierung der Düngemenge anzuordnen“, sagte Christoph Möller.

Die Landwirte Christoph Möller aus Lemmie (links) und Jakob Freiherr von Richthofen aus Lenthe nehmen vor der Trecker-Demo Stellung zur Agrarpolitik der Bundesregierung. Quelle: Ingo Rodriguez

Für Seeßelberg-Buresch ist es deshalb notwendig, bei der Einstufung der Gebiete keine Pauschalurteile zu fällen. Die Reduzierung der Düngemittel müsse vielmehr auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen beruhen. Einig zeigten sich die drei Landwirte aus Gehrden bei der Ablehnung der geplanten Verschärfung der Insektenschutzverordnung: Dies beschneide sowohl die konventionelle als auch die Bio-Landwirtschaft maßgeblich. Eine ganze Reihe von Maßnahmen des geplanten Agrarpaketes gefährde die Existenz kleinerer Betriebe. „Die können sich das alles gar nicht leisten“, sagte von Richthofen.

Vom Gut Erichshof aus schließen sich die Landwirte einem Trecker-Konvoi aus dem Schaumburger Land an. Quelle: Ingo Rodriguez

Landwirte stehen extra früh auf

Um rechtzeitig nach Hannover aufbrechen zu können, mussten die Landwirte besonders früh aufstehen. „Ich hatte morgens schon in der Biogas-Anlage zu tun“, sagte Möller. Viele andere Kollegen mit Viehhaltung hätten sich früh morgens um ihre Tiere gekümmert, betonte von Richthofen.

„Wir lassen keinen Müll zurück“

Die Umweltbelastung durch die kilometerweite Sternfahrt nahmen die meisten der befragten Landwirte billigend in Kauf. „Die Trecker sind unser Handwerkszeug. So wird unser Protest gut wahrgenommen“, sagte Möller. Dann gab von Richthofen noch einmal einige Anweisungen. „Wir fädeln im Reißverschlussverfahren in die Gruppe ein und fahren ganz rechts auf der Straße. In Hannover lassen wir keinen Müll zurück“, sagte der Landwirt aus Lenthe.

Abfahrt mit Hupkonzert und Polizeieskorte

Mit einer Verspätung von mehr als 30 Minuten kam schließlich gegen 10.45 Uhr der Trecker-Konvoi aus dem Schaumburger Land in Everloh an. Zuvor waren an der B 65 bereits in Goltern und Wichtringhausen Trecker-Abordnungen dazu gestoßen. Mit einem lauten Hupkonzert und eskortiert von Einsatzwagen der Polizei reihten sich die 40 Landwirte vom Erichshof in den Korso schließlich ein. Auf der B 65 ging es dann in Richtung Tönniesbergkreisel nach Hannover-Ricklingen und von dort aus weiter zur Kundgebung vor dem Neuen Rathaus.

Von Ingo Rodriguez