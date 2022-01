Leveste

Alkohol im Blut hatte ein 36-jähriger Gehrdener, als er in der Silvesternacht auf dem Weg von Leveste nach Göxe in Höhe des Friedhofs mit seinem Fahrrad stürzte und sich am Kopf verletzte. Er kam ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme war aufgefallen, dass der Mann betrunken war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der Vorfall passierte am Sonnabend gegen 0.30 Uhr.

Von Jennifer Krebs