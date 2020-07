Wennigsen

Wennigsen möchte in Zukunft mehr Geld aus Fördertöpfen der EU haben. Im Zusammenschluss mit ihren Nachbarkommunen Barsinghausen, Gehrden, Springe, Pattensen und Ronnenberg als „Calenberger Land“ will sich die Gemeinde als sogenannte LEADER-Region bewerben. Der Wennigser Rat hat einer Bewerbung nun zugestimmt. So soll es einfacher werden, Zuschüsse bei Institutionen zu beantragen. Zudem können die Kommunen bei einem gemeinsamen Vorgehen mit einem festen Förderbudget aus Brüssel rechnen.

Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen fortführen

Die Kooperation mit Nachbarkommunen ist für die Gemeinde nichts Neues: Wennigsen setzte zuletzt gemeinsam mit Barsinghausen, Gehrden und Springe auf das Programm ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung), das jedoch ausläuft. Die vier Kommunen hatten in sechs Jahren Förderungen für 40 Projekte beantragt – und in 25 Fällen Erfolg. Sie erhielten insgesamt 2 Millionen Euro. Das finanziell umfangreichste Projekt, das über die ILE-Region „Calenberger Land“ in der Gemeinde Wennigsen beantragt wurde, ist der Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Bredenbeck. „Wir würden uns freuen, wenn wir mit unseren Nachbarkommunen weiter diesen gemeinsamen Weg gehen“, sagte Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke in der Ratssitzung in der vergangenen Woche.

Anzeige

LEADER steht für „Lokale Entwicklung unter der Federführung der Bevölkerung“. Das Förderprogramm wurde bereits 1991 initiiert. Für die Kooperation müssten die sechs Kommunen ein gemeinsames Entwicklungskonzept vorlegen. Dieses wird von einem LEADER-Management gesteuert, das die Kommunen berät und auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Zudem recherchiert das Management weitere Fördermöglichkeiten und entwickelt in den einzelnen Kommunen eigenständige Projekte.

Weitere HAZ+ Artikel

Profitiert der Wasserpark von EU-Geldern?

Im Rahmen der Förderung besteht ein besonderes Interesse an Projekten, die einen sozialen Mehrwert im örtlichen und regionalen Umfeld erzeugen. Vor allem gemeinnützige Vereine, die sich für ihre Vorhaben vernetzen und zusammenschließen, sind wichtige potenzielle Projektträger. Ziel im Sinne des Fördermittelgebers ist es dabei, ein vor Ort herrschendes, strukturelles Problem gemeinsam zu beheben.

In Wennigsen wäre der Wasserpark ein gutes Beispiel, heißt es in der Beschlussvorlage. Dort haben sich mehrere ehrenamtliche Akteure zur Problemlösung zusammengetan und wünschen sich Förderung. Bisher wird der Außenbereich des Wasserparks umgebaut. Der Gebäudebestand wurde bis auf kleinere Instandsetzungen bisher nicht berücksichtigt. Der Wasserpark möchte dort ein multifunktional nutzbares Gebäude schaffen, das auch von den Sportvereinen genutzt werden kann. Das Vorhaben soll so auch einer erweiterten Akteursgruppe zur Verfügung gestellt werden. Eine Antragstellung gleich zum Auftakt der neuen Periode sei sinnvoll.

Darüber hinaus seien Maßnahmen im Bereich Naherholung denkbar. Zudem können über das LEADER-Programm auch Themen der Wirtschaftsförderung aufgegriffen werden. So können beispielsweise kleinere Unternehmen der Grundversorgung ebenfalls gefördert werden. Projekte können während der gesamten Förderperiode entwickelt und eingereicht werden.

Von Lisa Malecha