Göxe

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Golterner Straße ( Bundesstraße 65) in Göxe ist am Dienstagmorgen ein 83-jähriger Autofahrer erheblich verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei wollte ein 34-jähriger Kraftfahrer aus Neustadt am Rübenberge mit seinem Lastwagen von der Bundesstraße aus nach links in die Levester Straße einbiegen. Dabei stieß das Fahrzeug im Kreuzungsbereich aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fiat zusammen, an dessen Steuer ein 83-jähriger Mann saß. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die 70-jährige Beifahrerin des Mannes wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Lastwagens, der nach Einschätzung der Polizei den Unfall verursacht hat, blieb offenbar unverletzt. Die Ermittler schätzen den Unfallschaden auf rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 65 für mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig bereits in Goltern und Ditterke jeweils über Leveste um. Auch der öffentliche Nahverkehr war von den Behinderungen betroffen. Busfahrgäste mussten laut Polizei während der Rettungsarbeiten längere Verzögerungen in Kauf nehmen.

Von Andreas Kannegießer