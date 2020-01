Göxe

Bisher unbekannte Täter haben auf dem Grundstück eines Agrarhandelsunternehmens an der Levester Straße in Göxe fünf neuwertige Ackerschlepper der Marke Fendt aufgebrochen, die auf dem Freigelände ausgestellt waren. Nach Mitteilung der Polizei ist die Tat vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche begangen worden. Die Täter drangen in die Fahrerkabinen ein und bauten daraus insgesamt drei Bedienterminals mit integrierten Monitoren sowie zwei einzelne Monitore aus. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben „deutlich im fünfstelligen Bereich“. Aufgrund von Größe und Gewicht der Beute vermuten die Ermittler, dass der oder die Täter ein in der Nähe des Tatorts abgestelltes Fahrzeug benutzt haben müssen, um die elektronischen Bauteile wegzuschaffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05105) 5230.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer