Göxe

Diese kleine Gedenkfeier hat Tradition. Und sie ist in dieser Form einzigartig in der gesamten Region Hannover: Seit 1991 erinnert der CDU-Ortsverband jeweils am Tag der Deutschen Einheit an die Vereinigung der beiden deutschen Staaten vom 3. Oktober 1990. Göxes CDU-Vorsitzender Dietmar Senft hat am Donnerstag vor nahezu 40 Besuchern am Einheitsstein neben dem Glockenturm auf die Bedeutung dieses Tages hingewiesen. „Wir feiern heute das schönste Ereignis der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wir feiern 29 Jahre Einigkeit und Recht und Freiheit für alle Deutschen“, sagte Senft.

Der Einheitsstein dient seit dem ersten Jahrestag als Treffpunkt für die Feierstunde. Göxer CDU-Mitglieder haben damals unter der Leitung von Heinz Blümel den Findling aufgestellt und direkt nebenan eine junge Eiche gepflanzt. „Es ist wichtig, an die Bedeutung der Einheit und an die Hintergründe dieses historischen Ereignisses zu erinnern. Leider neigen heute viele Menschen in unserem Land dazu, die Einheit auf eine Ost-West-Debatte zu reduzieren“, betonte Senft.

Es gibt noch Unterschiede

Unbestritten sei, dass es trotz einer Angleichung der Lebensverhältnisse immer noch Unterschiede zwischen Ost und West gebe. Aber Unterschiede gebe es zum Beispiel auch zwischen Niedersachsen und Bayern. „Schwächere Regionen brauchen Unterstützung, völlig unabhängig von ihrer geografischen Lage“, sagte der CDU-Vorsitzende.

Dietmar Senft, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Göxe, zeigt den Einheitsstein in der Ortsmitte. Quelle: Frank Hermann

Vor allem für viele jüngere Menschen, die Deutschland nur als Einheit kennen, stelle sich die Frage nach Ost und West ohnehin nicht. Sie kennen die Zeit vor dem Mauerfall nicht aus eigener Erfahrung. Allerdings dürfe dieser Umstand nicht dazu führen, die Einheit in Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit als etwas Selbstverständliches hinzunehmen.

Grundwerte mit Leben füllen

„Wir müssen jeden Tag aufs Neue für diese Grundwerte eintreten und sie mit Leben füllen. Wir müssen allen Menschen um uns herum die Chancen geben, Teil dieser Freiheit und Demokratie zu sein“, erläuterte Senft in seiner Ansprache zum Tag der Deutschen Einheit. Im Anschluss trafen sich die Besucher zu Gesprächen bei einem Imbiss im benachbarten Feuerwehrhaus.

Von Frank Hermann