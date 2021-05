Barsinghausen

Die evangelischen Kirchengemeinden in der Region Barsinghausen laden für Sonntag, 16. Mai, ab 11 Uhr zur nächsten Onlineandacht auf der Plattform Zoom ein. Der Gottesdienst wird von dem Pastorenteam Kristin Köhler, Jürgen Holly und Sebastian Kühl gehalten. Teilnehmer sollten eine Wasserschale bereitstellen, bitten die Organisatoren. Ole Magers wird die Andacht am Klavier live begleiten. Der Link zur Teilnahme wird vor der Veranstaltung auf der Internetseite www.kirchenkreis-ronnenberg.de/corona veröffentlicht.

Bilanz fällt rundum positiv aus

Die Kirchenregion hat unterdessen eine positive Zwischenbilanz der seit einem halben Jahr gefeierten digitalen Gottesdienste gezogen. Bis zu 80 Menschen hätten sich zugeschaltet, berichtet Pastorin Kristin Köhler. „Die größte Freude und Überraschung für alle Beteiligten ist die Tatsache, dass diese Gottesdienste Menschen aller Generationen ansprechen“, sagt Köhler. Die Einladung werde zudem von Menschen weit über die niedersächsische Landesgrenze hinaus wahrgenommen.

Aus diesem Grund haben sich die evangelischen Kirchengemeinden aus Barsinghausen dazu entschieden, dass die Zoom-Andachten nicht auf die Zeit der Corona-Pandemie beschränkt bleiben sollen. „Das digitale Format wird bleiben“, kündigt Köhler an. Im Abstand von etwa sechs Wochen wollen die Kirchengemeinden in regionaler Verbundenheit demnach künftig zu Gottesdiensten via Zoom einladen. An diesen Tagen wird dann kein Gottesdienst in den Kirchen gefeiert. „Der digitale Raum wird zum digitalen Kirchenraum“, sagt Köhler.

Von Andreas Kannegießer