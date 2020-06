Groß Munzel

Kunst und Natur fügen sich zu einem besonderen Kulturerlebnis, wenn das Ehepaar Hans-Dieter und Aleksandra Pristin seine üppige Gartenanlage für Ausstellungen unter freiem Himmel öffnet. Auf dem rund 4500 Quadratmeter großen Gelände zeigen die beiden Bildhauerinnen Sabine Hoppe aus Braunschweig und Sibylle Waldhausen aus Berlin seit Sonnabend mehr als 30 Skulpturen zum Thema Suchende. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 11. Oktober.

Zur Galerie Sibylle Waldhausen und Sabine Hoppe zeigen ihre Skulpturen im Garten der Familie Pristin

Bei der Vernissage am Sonnabendnachmittag haben die beiden Künstlerinnen in getrennten Gruppen die ersten Besucher durch die Kunst im Garten geführt – wegen der Corona-Krise mit maximal zehn Personen pro Gruppe. Außerdem dürfen sich höchstens 120 Personen gleichzeitig auf dem Freigelände der Familie Pristin aufhalten. „Zu den weiteren Auflagen gehört es, auf ein Beiprogramm während der Vernissage zu verzichten“, sagte Aleksandra Pristin am Eröffnungstag mit rund 50 angemeldeten Besuchern.

Suche nach dem eigenen Ich

Nach Einschätzung von Pristin ergänzen sich die beiden Künstlerinnen mit ihrer figurativen Kunst zum Ausstellungsthema. „Die Objekte befassen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Suchen und mit Suchenden. Da geht es zum Beispiel um die Suche nach dem eigenen Ich, oder aber um die Suche nach Freiheit und Sicherheit“, erläuterte die Gastgeberin.

Zu den Suchenden gehörten zudem die Künstlerinnen selbst in ihrer kreativen Arbeit sowie die Besucher im parkähnlichen Pristin-Garten am westlichen Ortsrand Groß Munzels: Einige der filigranen Bronzeskulpturen verstecken sich nahezu in der Blüten- und Pflanzenpracht der Frühlingsnatur.

Ausstellung nach Corona-Pause

Für die Bildhauerinnen Sabine Hoppe und Sibylle Waldhausen bietet die Kunst im Garten nach langer Corona-Pause zum ersten Mal wieder die Gelegenheit zu einer Ausstellung vor Publikum. „Endlich können wir wieder unsere Arbeiten in der Öffentlichkeit zeigen und mit den Besuchern persönlich darüber sprechen“, betonte Waldhausen. Virtuelle Präsentationen am Bildschirm, wie in Corona-Zeiten häufig praktiziert, seien kein gleichwertiger Ersatz.

Außerdem biete der Pristin-Garten ein außergewöhnliches Ambiente für die Ausstellung. „Im Garten gibt es eine große Abwechslung, mit schattigen Plätze und sonnigen Freiflächen. Es ist wunderbar, unsere Kunst hier zeigen zu können“, sagte Sabine Hoppe.

Führungen nach Voranmeldung

Führungen durch die Ausstellung Suchende im Garten der Familie Pristin, Auf dem Damm 8, gibt es am 21. Juni, 5. und 19. Juli, 2. und 15. August sowie am 13. und 27. September jeweils um 15 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen sich Interessenten zuvor anmelden unter der Telefonnummer (05035) 2368. Unter dieser Nummer sind auch individuelle Terminvereinbarungen möglich.

Die Ausstellung endet am 11. Oktober mit einer Finissage ab 16 Uhr. Geplant sind ein Redebeitrag der Landtagsabgeordneten Claudia Schüßler sowie Musik mit Veronika Otto (Gesang, Cello, Pferdekopfgeige).

Von Frank Hermann