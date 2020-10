Groß Munzel

Aleksandra Pristin ist zufrieden. Mehr als 1000 Menschen haben sich nach ihren Angaben in den vergangenen viereinhalb Monaten die Werke der Künstlerinnen Sabine Hoppe aus Braunschweig und Sibylle Waldhausen aus Berlin zum Thema „Suchende“ angeschaut. Die Skulpturen standen im 4500 Quadratmeter großen Garten des Ehepaars Pristin. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen. Mit dem Rendezvous im Garten am Wochenende und einer Finissage am Sonntag ist die Ausstellung nun zu Ende gegangen.

Seit mehreren Jahren beteiligt sich Pristin an der Aktion Offene Pforte. In diesem Jahr sei durch die Corona-Krise jedoch alles ein wenig anders verlaufen, erzählt sie. „Zuerst haben wir uns Sorgen gemacht. Erstaunlicherweise lief es dann aber sogar besser als in den Jahren davor. Ich glaube, das war der Hunger nach Kunst.“ Die Menschen hätten sich so sehr nach kulturellen Aktivitäten gesehnt, bei denen sie sich keiner Gefahr aussetzen, sich mit dem Virus anzustecken, vermutet sie.

Künstlerinnen wollen menschliche Emotionen darstellen

Der Garten sei dafür ideal, meinen Aleksandra Pristin und ihr Mann Hans-Dieter. Auf einer so großen Fläche könnten die Besucher sich wunderbar verteilen, um sich die Werke anzuschauen. In diesem Jahr waren das ausschließlich Bronzeskulpturen, rund 30 Stück. Wobei deutlich zu erkennen sei, welche Werke von Hoppe und welche von Waldhausen sind. Hoppe gehe eher auf den Körper, Waldhausen auf die Psyche ein.

Beide Künstlerinnen arbeiten viel mit Bezug zum weiblichen Geschlecht. „Ich bin eine Frau, und kenne mich damit aus“, sagt Waldhausen kurz und knapp. Allerdings sei es ihr wichtig, dass jeder Betrachter sehen könne, was er wolle. Im Grund spiele das Geschlecht gar nicht so eine entscheidende Rolle. „Es sind einfach androgyne Wesen“, betont Waldhausen.

Ihr sei es vor allem wichtig, Emotionen darzustellen. „Die bleiben immer gleich“, sagt sie. Egal, was sich gesellschaftlich verändert, welchen Wandel es auf dem Planeten gibt. Der Mensch habe trotzdem ähnliche Sehnsüchte, Ängste und Wünsche.

Besserer Austausch trotz Corona-Krise

Sie sei beeindruckt von der Anordnung der Werke im Garten, fügt sie hinzu. Diese habe Pristin selbst konzipiert. „Das ist sehr einfühlsam gemacht“, sagt Waldhausen. Es sei ohnehin etwas Besonderes, in der Natur auszustellen. Die Kunst wirke dadurch ganz anders, nahbarer. Sie hätte keinen Warencharakter, sondern gliedere sich auf eine besondere Weise in die Umgebung ein.

Weiterhin sei es für die Besucher viel einfacher, in so einem entspannten Umfeld Fragen zu stellen, sich zu äußern, darüber zu sprechen, was ein Kunstwerk möglicherweise darstellen soll, wie es wahrgenommen wird. Der Austausch mit den Besuchern sei durch die Corona-Krise tatsächlich intensiver geworden.

„Dadurch, dass wir nur Führungen machen, kommt man viel mehr ins Gespräch“, berichtet Pristin weiter. Die Leute gingen nicht einfach an den Werken vorbei, sondern betrachteten sie. Ganz besonders beliebt seien in diesem Sommer zwei Exponate gewesen.

Ausstellung endet mit Finissage

Von Waldhausen war es „Warten“. Dabei handelt es sich um drei Frauen, ähnliche Statur, jedoch in unterschiedlichen Haltungen. Die eine sieht ängstlich, zurückgezogen aus, eine wirkt erschrocken und aufgebracht, die Dritte nach vorne gewandt, optimistisch. „Alle drei warten auf ihre Weise“, sagt Pristin.

Der zweite „Superstar“ der Ausstellung sei ein Werk von Hoppe: die „Liegende“. „Eine Frau, die einfach dort mitten auf dem Rasen liegt und sich nicht rührt“, sagt Pristin begeistert. Das hätten die meisten Besucher als Hoppes Hauptwerk empfunden.

Mit dem Rendezvous im Garten am Wochenende und der Finissage am Sonntag, bei der die Veranstalter auch für ein kleines musikalisches Rahmenprogramm gesorgt haben, ging die Ausstellung nun zu Ende. Der Garten Pristin schließt seine Pforten. Doch im Frühling soll die nächste Ausstellung stattfinden.

