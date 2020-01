Groß Munzel

Immer lauter regt sich der Protest vieler Menschen aus dem Calenberger und dem Schaumburger Land gegen die Planungen des Bundesverkehrsministeriums für den Bau einer neuen ICE-Strecke zwischen Hannover und Bielefeld. Nahezu 100 Bürger aus den Kommunen entlang des potenziellen Streckenverlaufs von Seelze bis Auetal haben am Sonnabendvormittag an einer Kundgebung der Bürgerinitiative (BI) für den ländlichen Raum Munzel teilgenommen. Im Mittelpunkt stand dabei die Befürchtung vieler Demonstranten, wegen eines neuen Gesetzgebungsverfahrens weniger Mitspracherecht und Einflussmöglichkeiten während der Trassenplanung zu erhalten.

Gerald Schroth (rechts), Vorsitzender der Bürgerinitiative für den ländlichen Raum Munzel, kritisiert das Gesetzgebungsverfahren für eine neue ICE-Trasse und mahnt mehr Bürgerbeteiligung an. Quelle: Frank Hermann

„Das lassen wir mit uns nicht machen. Wir Bürger wollen mitreden und unsere Bedenken wirksam geltend machen können“, rief Schroth unter dem Beifall des Publikums. Schließlich habe solch ein Großprojekt massive Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen und bringe daher erhebliches Konfliktpotenzial mit sich. Die weiteren Planungsschritte mithilfe eines sogenannten Maßnahmenvorbereitungsgesetzes festlegen zu lassen, sei der falscher Weg.

Für demokratischen Prozess

Der Gesetzgeber erhielte laut Schroth weitreichenden Entscheidungsspielraum, ohne dabei die Einwände von Bürgern und Verbänden berücksichtigen zu müssen. Demgegenüber sehe ein übliches Planfeststellungsverfahren klar umrissene Mitwirkungsrechte vor. „Es ist ganz klar: Wir brauchen einen demokratischen Prozess und kein Gesetz, das uns Bürger mundtot machen soll“, sagte der BI-Vorsitzende während der Kundgebung an der Deponiestraße.

Viele Teilnehmer kommen mit selbst gemalten Plakaten zur Demonstration. Quelle: Frank Hermann

Hinter dem neuen Planungsverfahren per Gesetz vermuten Kritiker die Bemühungen auf Bundesebene, mehrere Verkehrsprojekte schneller voranzubringen. Zu diesen Projekten gehöre auch die geplante ICE-Trasse zwischen Hannover und Bielefeld, um die Deutsche Bahn für Nutzer attraktiver zu machen. Laut Schrotz seien Geschwindigkeiten von bis zu Tempo 300 geplant, was eine möglichst geraden Streckenverlauf mit wenig Steigungen erfordere. „Für unsere Region bedeutet dies: Viel Beton für Brücken und Tröge sowie eine Zerschneidung der Landschaft“, betonte der BI-Vorsitzende und verwies auf zahlreiche Landwirte in der Region, die wegen möglicher Eingriffe in die Landschaft um ihre Existenzgrundlage bangten.

Viele Fragen nicht beantwortet

Mittlerweile seien fast 20 Jahre seit den ersten Überlegungen für eine neue ICE-Strecke vergangen – und viele Fragen rund um das Großvorhaben seien immer noch nicht beantwortet. Im Gegenteil, mit dem Gesetzesverfahren drehe das Bundesministerium für Verkehr „eine nächste Pirouette, die uns Bürger vom Calenberger Land bis nach Minden beschäftigt,“ sagte Gerald Schroth.

Falls das Gesetz komme und die weiteren Planungsschritte per Bundestagsbeschluss festlege, setzen die Bürgerinitiativen auf rechtliche Schritte. „Wir halten dieses neue Verfahren für verfassungswidrig, so wie viele juristische Fachleute übrigens auch“, erläuterte der stellvertretende BI-Vorsitzende Matthias Rattensperger am Rande der Demonstration.

Weitere Demonstrationen

Die Kundgebung am Sonnabend in Groß Munzel war der Auftakt einer Reihe weiterer Protestraktionen der Bürgerinitiativen, die sich gegen die ICE-Trassenplanung zusammengeschlossen haben. Weitere Demonstrationen folgen am Mittwoch, 15. Januar, ab 17 Uhr auf dem Haster Bahnhofsvorplatz sowie am Sonnabend, 18. Januar, um 10.45 Uhr in Rehren/Auetal.

Flachsbarth: Mitsprache wird nicht ausgehebelt Die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth hat in einem Schreiben an die Bürgerinititiative Munzel versucht, die Befürchtungen um Einschnitte bei den Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürger zu zerstreuen. Sie wolle weiterhin sicherstellen, „dass das Vorhaben verträglich und nur unter Wahrung der Rechte und Interessen der Bürgerinnen und Bürger durchgeführt wird“. Das neue Vorbereitungsgesetz diene nicht dazu, bürgerliche Mitspracherechte auszuhebeln, sondern solle vielmehr das Planungsverfahren beschleunigen. Es gehe um einen Kompromiss zwischen einem „angemessenen Zeithorizont“ und den Beteiligungsrechten der Anwohner. Zudem bekräftigt Maria Flachsbarth die Zusage, dass die Kommunen und Bürgerinitiativen bei der Festlegung der konkreten Trassenführung einbezogen werden.nn

Von Frank Hermann