Groß Munzel

In die Planungen für ein neues Feuerwehrhaus in Groß Munzel kommt Bewegung: Die Stadt Barsinghausen hat jetzt eine Grundstücksfläche für den künftigen Standort der Stützpunktfeuerwehr am Ortsausgang in Richtung Ostermunzel erworben. Bis zum Baubeginn vergehen nach Einschätzung des Ersten Stadtrates Thomas Wolf und des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Carsten Gromball aber voraussichtlich noch rund zwei Jahre.

Fläche ist erste Wahl

Auf der Suche nach einer geeigneten Fläche für den Feuerwehrneubau hatte die Stadtverwaltung laut Wolf mehrere Alternativen in Groß Munzel geprüft – und verworfen. Schließlich habe sich die ausgewählte Ackerfläche an der Straße Osterende, direkt neben dem Pferdehof von Ernst-August Bremen, als beste Lösung herauskristallisiert. Sowohl für die Stadt als auch für die Feuerwehr sei dieser Standort die erste Wahl, betonten Wolf und Gromball übereinstimmend.

Für die Fläche am Ortsausgang spreche zum Beispiel die Nähe zum Nachbarort Ostermunzel, der seit mehreren Jahren keine eigene Ortsfeuerwehr mehr hat. Zudem sei das Grundstück auch verkehrstechnisch günstig gelegen – anders als eine mögliche Standortalternative an der Munzeler Ortsdurchfahrt im Verlauf der Landesstraße 392: „Dort kommt es immer wieder zu Staus, was die An- und Abfahrt bei Einsätzen stark beeinträchtigen würde“, erläuterte Carsten Gromball.

Im Tausch erworben

Im Tausch gegen kommunale Flächen in Groß Munzel habe die Stadt jetzt das rund 2500 Quadratmeter große Grundstück von Eigentümer Bernd-Konrad Bohrßen und von Besitzer Ernst-August Bremer erworben. „Auf dem Bereich liegt noch die Flurbereinigung. Darum mussten wir einen Vertrag mit drei beteiligten Seiten unterschreiben“, sagte der Erste Stadtrat.

Im nächsten Schritt werde das Grundstück auf dem Ackerland vermessen. Danach beginne die Bauleitplanung mit Änderungen im Flächennutzungsplan sowie mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes. Für dieses aufwendige Verfahren rechnet Wolf mit einer Dauer von etwa eineinhalb Jahren. Erst danach sei ein Baubeginn möglich. Bis dahin müsse sich die Stützpunktfeuerwehr noch gedulden.

Platzprobleme im alten Haus

Bereits seit einigen Jahren wartet die Feuerwehr Groß Munzel auf eine Lösung ihrer Probleme mit dem alten Gerätehaus von 1984 in der Ortsmitte am Behnsenhof. „Das Haus platzt aus allen Nähten und entspricht in vielen Bereichen nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Darum könnte es aus unserer Sicht sofort mit dem Neubau losgehen“, erläuterte Carsten Gromball.

Immerhin stehe nun der Standort für den Neubau fest. Und die Munzeler Feuerwehrführung werde sich intensiv an den Planungen für das rund 550 bis 600 Quadratmeter große Haus beteiligen. Wichtig seien ideale und sichere Arbeitsbedingungen für die derzeit 42 aktiven Einsatzkräfte – mit ausreichend Platz, getrennten Umkleide- und Sanitärräumen für Frauen und Männer sowie eine Entwicklungsfläche für die Feuerwehr.

„Auf uns kommen in den nächsten Jahren viele Mehraufgaben zu“, sagte der Feuerwehr-Vize mit Blick auf die Wohnbebauung im Ort sowie auf die zusätzlichen Gewerbeansiedlungen.

Von Frank Hermann