Ein nach einem Zusammenstoß offenbar verletzter Fahrradfahrer ist am Sonnabendmittag in Egestorf geflüchtet, ohne seine Personalien anzugeben. Eine weitere Unfallflucht gab es in Groß Munzel: Dort brachte ein Kastenwagen einen Skoda-Fahrer auf der Gegenspur bei einem Ausweichmanöver in Gefahr.