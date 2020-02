Die Stützpunktfeuerwehr Groß Munzel hat zu wenig Platz in ihrem Gerätehaus am Behnsenhof und wünscht sich daher einen Neubau, der dem Bedarf gerecht wird. Eine Erweiterung am derzeitigen Standort wird nicht mehr angestrebt, stattdessen haben sich die Stadt Barsinghausen und die Feuerwehr auf einen Neubau am Ortsausgang in Richtung Ostermunzel verständig. Nach Angaben des Ersten Stadtrats Thomas Wolf hat die Politik mittlerweile die Voraussetzungen für einen Grundstückskauf am Osterende geschaffen. Im Doppelhaushalt der Stadt Barsinghausen für 2020/2021 steht ein Betrag von 100.000 Euro, wie Max Matthiesen, stellvertretender Bürgermeister, sagt. „Jetzt müssen wir ein geeignetes Grundstück erwerben und dann einen Bebauungsplan für das künftige Feuerwehrhaus aufstellen“, kündigte er an.