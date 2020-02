Einstimmig haben die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Groß Munzel Ortsbrandmeister Dennis Schönfelder in seinem Amt bestätigt. Damit geht der 30-Jährige in seine zweite sechsjährige Amtszeit. Stadtbrandmeister Dieter Engelke sprach von einer „aufblühenden Ortsfeuerwehr“. So sind 2019 insgesamt 43 Erwachsene und Kinder in die Feuerwehr eingetreten, damit zählt sie nun 322 Mitglieder.