Hannover

Die Kripo Hannover ermittelt seit Kurzem in einem weiteren Fall der Sprengung eines Geldautomaten. In der Nacht zu Donnerstag hatten bislang unbekannte Täter in einer Filiale der Volksbank im Barsinghäuser Stadtteil Groß Munzel zugeschlagen. Anwohner des betroffenen Gebäudes in der Dammstraße waren gegen 3 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Wie die Täter den Geldautomaten im Vorraum des Kreditinstituts sprengen konnten, ist noch unklar.

Bislang ist unklar, wie die Täter den Automaten in der Dammstraße gesprengt haben. Quelle: Frank Tunnat

Fest steht bislang nur, dass es ihnen gelungen ist, nach der Sprengung Bargeld aus dem Gerät zu entnehmen und zu entkommen. Über die Höhe der Beute ist bislang ebenfalls nichts bekannt. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verlief erfolglos.

Von Tobias Morchner