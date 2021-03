Groß Munzel

Die Hannoversche Volksbank hat angekündigt, ihre Außenstelle mit Selbstbedienungsgeräten in der Ortsmitte Groß Munzels aufzugeben. Nach Angaben von Volksbank-Sprecher Marko Volck schließt das Geldinstitut den Standort am 31. Oktober 2021. „Die Automaten werden nicht in dem Umfang genutzt, dass es auch nur annähernd kostendeckend wäre“, sagt Volck.

Das Nutzerverhalten der Bankkunden habe sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt – hin zu digitalen Onlineangeboten sowie kontaktlosen Bezahlfunktionen. Zudem habe die Corona-Pandemie diesen Effekt nachhaltig beschleunigt. Der nächste Volksbank-Geldautomat steht in Barsinghausen an der Kirchstraße. Zudem verweist Volck auf das Angebot vieler Supermärkte, dort ab einem Mindesteinkauf zusätzlich Geld vom Girokonto abheben zu können.

Bis 1998 eigenständig

Erst vor drei Jahren hatte die Hannoversche Volksbank ihre Geschäftsstelle mit Personalbetrieb in Groß Munzel geschlossen und in eine SB-Filiale umgewandelt. Bis 1998 gab es an diesem Standort die ehemals eigenständige Volksbank Munzel. Nach einer Fusion mit der Volksbank Garbsen vor 20 Jahren ging das genossenschaftliche Geldinstitut dann 2005 in der neuen Hannoverschen Volksbank auf.

Von Frank Hermann