Groß Munzel

In der Nacht zu Dienstag hat eine automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Straße Spielburg in Groß Munzel ausgelöst und damit möglicherweise einen Brandausbruch verhindert. Die Freiwillige Feuerwehr wurde um 1.08 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich diesmal nicht um einen der häufigen Fehlalarme von Brandmeldeanlagen handelte. In dem Büroraum, in dem der Melder ausgelöst hatte, entdeckten die Einsatzkräfte auch ein Heizgerät, das den Raum sehr stark aufgewärmt hatte. Nach Mitteilung der Feuerwehr ist davon auszugehen, dass die Meldeanlage ein Feuer verhindert hat. Die Feuerwehrleute lüfteten den Raum und übergaben das Gebäude dann an einen Mitarbeiter des Unternehmens. Im Einsatz waren elf Feuerwehrleute und die Polizei.

Von Andreas Kannegießer