Groß Munzel

Die Jugendfeuerwehr Groß Munzel besteht seit 40 Jahren. Seit dem Gründungstag am 15. Mai 1981 hat die Nachwuchsabteilung viele aktive Einsatzkräfte an den Feuerwehrdienst herangeführt. Allerdings müssen die Munzeler in diesem Jahr wegen der Corona-Krise zunächst auf eine Feier anlässlich des 40-jährigen Bestehens verzichten.

Viele Interessenten

Bereits in der Zeit um 1980 gab es erste Überlegungen, eine Jugendfeuerwehr in Groß Munzel zu gründen. „Es gab eine größere Anzahl von Interessenten. Aber die Feuerwehr verfügte zu dieser Zeit über keinen eigenen Raum für die Zusammenkünfte“, erinnert sich Feuerwehrsprecher Henk Bison, der damals zu den zwölf Gründungsmitgliedern gehörte. Das damalige Wehrlokal in der Gaststätte Söhle sei von der Wehrführung abgelehnt worden – weil eine Gaststätte nicht als geeigneter Treffpunkt für junge Leute erschien.

Die Jugendfeuerwehr Groß Munzel im Jahr 1994. Quelle: Privat

Schließlich fand die Feuerwehr eine Lösung in der Grundschule Groß Munzel. Nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung, einigen Ratsleuten und mit dem damaligen Rektor Fritz Gießelmann durfte die Feuerwehr einen Klassenraum für ihre neue Jugendabteilung nutzen. Noch viele Jahre später wurde dieser Raum von der Lehrern als Feuerwehrraum bezeichnet.

Zur Gründungsversammlung am 15. Mai 1981 trafen sich alle Beteiligten in der Pausenhalle der Grundschule. Zu den Gästen gehörten unter anderem der damalige Bürgermeister Karl Rothmund, Stadtbrandmeister Willy Lampe und Stadtjugendfeuerwehrwart Klaus Runge. In der Versammlung wurden Manfred Herbst zum ersten Jugendwart sowie Heiner Stange und Heiner Engelke zu dessen Stellvertretern ernannt.

Die Jugendfeuerwehr im Jahr 2011: Bernd Pagel (hinten links) gibt die Leitung ab. Quelle: Privat

Von den zwölf jungen Gründungsmitgliedern gehört 40 Jahre später lediglich Henk Bison noch der Feuerwehr Groß Munzel an. Bison hat sein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet seit 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr Hannover. Mit Thorsten Fricke gehört ein weiteres Gründungsmitglied zu den aktiven Feuerwehrleuten im benachbarten Landringhausen. Und Ingo Fricke, der 1983 als Zehnjähriger in die Jugendfeuerwehr eintrat, gehört auch heute noch zu den Einsatzkräften in Groß Munzel.

Mädchen machen seit 1987 mit

Zu den Jugendwarten an der Spitze der Nachwuchsabteilung gehörten bislang Manfred Herbst (1981 bis 1987), Peter Kriete (1987 bis 1997), Bernd Klapproth (kommissarisch 1997), Carsten Chmielewski (1998 bis 2001), Uwe Schönfelder (2002 bis 2004), Bernd Pagel (2004 bis 2011) sowie Oliver Naß (seit 2011). Die ersten Mädchen wurden 1987 in der Jugendfeuerwehr aufgenommen. Und seit 2021 gibt es auch eine Kinderfeuerwehr für Jungen und Mädchen von sechs bis zehn Jahren in Groß Munzel.

Gemeinsamer Übungsdienst der Jugendfeuerwehren aus Groß Munzel und Landringhasuen. Quelle: Privat

Außer der feuerwehrtechnischen Ausbildung sowie der Vorbereitung auf den aktiven Dienst in der Feuerwehr gehören seit Anbeginn auch Zeltlager und Ausflüge zum Freizeitangebot der Jugendfeuerwehr – zum Beispiel mit Fahrten nach Volkach in Bayern, ins Sauerland, an den Nürburgring, nach Otterndorf, in den Harz oder zum Jugendfeuerwehrtag im Heide Park.

Mittlerweile leisten viele ehemalige Mitglieder der Jugendfeuerwehr aktiven Dienst in der Munzeler Einsatzabteilung. Der aktuelle Jugendwart Oliver Naß freut sich darüber, diese Feuerwehrleute mit ausgebildet und deren persönliche Entwicklung begleitet zu haben.

Derzeit trifft sich die Jugendfeuerwehr Groß Munzel alle zwei Wochen zu einem Onlinedienst. „Sobald es wieder möglich ist, werden wieder regelmäßig praktische Dienste stattfinden“, kündigt Feuerwehrsprecher Henk Bison an.

Von Frank Hermann