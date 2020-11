Groß Munzel

In der Küche eines Hauses in der Straße An der Zuckerfabrik in Groß Munzel ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen, das aber recht schnell gelöscht werden konnte. Laut Polizei waren Gegenstände in Brand geraten, die auf dem Herd gelegen hatten. Nach Mitteilung der Feuerwehr haben die Bewohner die Flammen selbst bemerkt und den Notruf gewählt. Die Regionsleitstelle setzte um 11.57 Uhr die beiden Ortsfeuerwehren aus Groß Munzel und Barrigsen in Marsch. Als das erste Fahrzeug der Munzeler Feuerwehr vor Ort eintraf, waren die Flammen auf dem Herd bereits fast gelöscht. Die Bewohner hatten bereits einen Handfeuerlöscher eingesetzt.

Ein Trupp Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten kontrollierte die Küche mit einer Wärmebildkamera. Die Einsatzkräfte löschten zudem glimmende Reste ab und brachten diese aus dem Haus. Im Anschluss wurde in der Wohnung ein Drucklüfter eingesetzt, um die Räume rauchfrei zu machen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Andreas Kannegießer