Groß Munzel

Der parkähnliche Garten von Aleksandra und Hans-Dieter Pristin in Groß Munzel, Auf dem Damm 8, ist am kommenden Sonntag, 19. Juli, wieder Anlaufpunkt für Kunstbegeisterte aus der Region. An diesem Tag gibt es insgesamt drei Führungen durch die seit Anfang Juni laufende Skulpturenausstellung „Suchende“ mit Werken der beiden Bildhauerinnen Sabine Hoppe aus Braunschweig und Sibylle Waldhausen aus Berlin. Beide Künstlerinnen sind am Sonntag vor Ort und informieren selbst über ihre Arbeiten.

Das Interesse an Führungen durch die Ausstellung ist groß, und der ursprünglich angekündigte Termin um 15 Uhr war schnell ausgebucht. Deshalb hat sich Aleksandra Pristin in Absprache mit den Künstlerinnen dafür entschieden, zwei zusätzliche Führungen um 13.30 Uhr und um 16.30 Uhr anzubieten. Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden unter der Telefonnummer (0 50 35) 23 68. Unter dieser Nummer sind auch individuelle Terminvereinbarungen zur Ausstellungsbesichtigung möglich. Weitere Informationen und Termine gibt es auf der Seite garten-pristin.de im Internet.

Anzeige

In der Skulpturenausstellung – die noch bis Mitte Oktober dauert – sind rund 30 figürliche Bronzeskulpturen der beiden Bildhauerinnen zu sehen. Sehenswert ist auch der rund 4500 Quadratmeter große, aufwendig gestaltete Garten der Familie Pristin, der den passenden Rahmen für die Kunstpräsentation unter freiem Himmel bietet.

Von Andreas Kannegießer