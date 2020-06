Groß Munzel

Ein Gottesdienst zum Erinnern, Nachdenken und Genießen unter freiem Himmel: Pastorin Julia Krohmer von der evangelischen Kirchengemeinde Munzel-Landringhausen hat am Sonntag zum ersten Mal ein neues Konzept ausprobiert und einen Spaziergang mit acht Stationen zum Thema Taufe rund um die St.-Michaelis-Kirche angeboten. Mit Erfolg, denn rund 80 Besucher – verteilt über mehrere Stunden – beteiligten sich an diesem Spaziergang mit acht Mitmachstationen.

Begegnungen in Barsinghäuser Kirche wieder feierlicher und fröhlicher

In den Zeiten von Corona habe sie eine neue Form des Gottesdienstes gesucht, um die Begegnungen mit ihrer Gemeinde wieder feierlicher und fröhlicher gestalten zu können. „Auf dem weitläufigen Kirchplatz inmitten der Natur können wir die Gottesdienstfeiern wieder spürbar und erlebbar machen, ohne die Hygiene- und Abstandsregeln dabei zu vernachlässigen“, erläutert die Pastorin.

Kromer hat zwei Taufgottesdienste in ihrer Gemeinde am Sonntag zum Anlass genommen, das Taufthema in den Mittelpunkt des Spaziergang auf dem Kirchplatz zu stellen. An acht verschiedenen Stationen hatten Besucher die Möglichkeit, sich mit der Taufe als Beginn einer Lebensreise zu befassen. Da galt es zum Beispiel, sich an den eigenen Taufspruch zu erinnern oder sich Gedanken über das Element Wasser zu machen.

Pastorin von St. Michaelis freut sich über starken Zuspruch

Vom starken Zuspruch zeigte sich die Pastorin positiv überrascht. „Viele Besucher waren dabei, die sonst gar nicht oder nur selten in die normalen Gottesdienste kommen“, sagt Julia Krohmer. Im Freien sei die Hemmschwelle wohl nicht so groß wie an der Kirchentür. Sie selbst habe es als besonders schön und angenehm empfunden, mehrere persönliche Gespräche führen zu können. „Das fehlt mir wegen der Corona-Einschränkungen derzeit in vielen Situationen“.

