Groß Munzel

Anlässlich ihres 95-jährigen Bestehens hat die Freiwillige Feuerwehr Groß Munzel am Sonnabend zum ersten Mal einen Mitmachtag rund um das Gerätehaus am Osterende ausgerichtet – und damit Werbung in eigener Sache betrieben. Viele Besucher nutzten die Angebote, um sich über die Aufgaben und die Ausstattung der Ortsfeuerwehr zu informieren. Außerdem gab es an vielen Stationen die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und sich in die Arbeit der Feuerwehrleute hinein zu versetzen.

„ Feuerwehr zum Anfassen“

„Auf eine große 95-Jahr-Feier als klassisches Feuerwehrfest haben wir bewusst verzichtet und wollen stattdessen mit diesem Mitmachtag etwas Neues ausprobieren. Heute zeigen wir dem Publikum, was unsere Feuerwehr alles zu bieten hat“, erläuterte der stellvertretende Ortsbrandmeister Carsten Gromball. Im Mittelpunkt standen Vorführungen der Einsatzabteilung mit einem Fettbrand und einer Spraydosenexplosion sowie mehrere Mitmachstationen für die Besucher: „So präsentieren wir uns als Feuerwehr zum Anfassen“, betonte Gromball.

Mehr als 60 Helfer

Vor etwa zwei Monaten begann das Organisationsteam mit den Vorbereitungen. Mehr als 60 freiwillige Helfer kümmerten sich am Sonnabend um einen reibungslosen Ablauf – zum Beispiel für die Betreuung an den einzelnen Mitmachstationen sowie an den Spielecken für die Kinder, aber auch für den Kuchen und Getränkeverkauf. „Ohne diese personelle Unterstützung wäre solch ein Tag mit einen solch umfangreichen Programm gar nicht zu leisten“, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister.

Umgang mit Feuerlöscher üben

Selbst ausprobieren durften Besucher unter anderem den richtigen Umgang mit einem Handfeuerlöscher, mit einer Wärmebildkamera in einem verrauchten Zelt sowie mit einer hydraulischen Schere an einem ausrangierten Schrottauto. Lars Andraschek aus Groß Munzel ergriff die Chance, mithilfe der Hydraulikschere das Blechkleid am Auto zu bearbeiten. „Ich wollte mal sehen, wie diese Schere funktioniert. Mich hat es überrascht, wie schwer diese Geräte sind“, erklärte Andraschek.

Zusammen mit seinem 20 Monate alten Sohn Florian schaute sich auch Christoph Klinkmüller beim Mitmachtag auf dem Feuerwehrgelände um. Vor einigen Jahren habe er selbst noch als Aktiver bei einer Freiwilligen Feuerwehr in Süddeutschland mitgemacht. „Darum kann ich meinem Sohn einige Dinge ganz gut erklären. Er findet Feuerwehr ganz spannend“, sagte Klinkmüller.

Auftritt der Löschfüchse

Viel Aufmerksamkeit des Publikums erhielt am Sonnabend auch die Kinderfeuerwehr Löschfüchse. Die Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren zeigten unter der Leitung von Betreuer Brendan Werjen auf originelle Weise einen Löschangriff: Dabei legten die Kinder großformatige Fotos mit Abbildungen der erforderlichen Geräte aneinander, um auf diese Weise eine Schlauchstrecke symbolisch darzustellen.

„Auf unsere Nachwuchsabteilung sind wir wirklich sehr stolz. Derzeit haben wir 14 Kinder bei den Löschfüchsen und sieben junge Mitglieder in der Jugendfeuerwehr“, erklärte Gromball. Damit sei die Ortsfeuerwehr Groß Munzel, die insgesamt nahezu 300 Mitglieder mit 46 aktiven Einsatzkräften zählt, gut aufgestellt.

