Barsinghausen Groß Munzel Pläne für neue Ortsdurchfahrt verunsichern manche Bürger Probleme rund um die Grundschule und mit dem Verkehr auf der Ortsdurchfahrt haben im Mittelpunkt des Dorfrundgangs und der Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Marc Lahmann in Groß Munzel gestanden.

An der Einmündung der Straße Am Steinhof in die Dammstraße diskutieren Bürger mit Verwaltungsvertretern aktuelle Verkehrsprobleme. Diese könnten sich nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt verschärfen, fürchten Anlieger. Quelle: Andreas Kannegießer