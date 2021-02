Groß Munzel

Der TSV Groß Munzel hat personelle Sorgen: Das bisher noch vierköpfige Vorstandsteam droht weiter zu schrumpfen, aber Nachfolger sind zurzeit nicht in Sicht. Gelingt es nicht, neues Personal für die Führungsarbeit zu gewinnen, könnte sogar die Existenz des Großvereins bedroht sein.

Eigentlich ist der TSV bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Mitgliederzahl des Munzeler Mehrspartenvereins ist nahezu unverändert stabil geblieben, wie die beiden Vorstandsmitglieder Manja von Hugo und Jan Richardt berichten. Der Verein ist auch finanziell so gut aufgestellt, dass größere Investitionen möglich sind. Zurzeit ist der TSV dabei, für rund 40.000 Euro Teile der Umzäunung der Tennisanlage komplett zu erneuern. Die gute Stimmung wird allerdings beeinträchtigt angesichts der personellen Probleme im Vorstand.

Anzeige

Zwei weitere Vorstandsmitglieder wollen aufhören

Der TSV hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Probleme, eine Führungsmannschaft zu finden. Weil niemand die Verantwortung als erster Vorsitzender oder Vorsitzende übernehmen mochte, hatte der Munzeler Sportverein vor acht Jahren ein neues Führungsmodell entwickelt: Seither lenkt ein gleichberechtigtes Vorstandsteam aus bis zu sieben Mitgliedern die Geschicke des Vereins. Ihnen sind jeweils Schwerpunktaufgaben zugewiesen. Auch mit dem neuen Modell bleibt es aber schwierig, Führungspersonal zu finden. Vor vier Jahren etwa hatte sich erst nach stundenlanger Diskussion in der Jahresversammlung ein neues Führungsteam zusammengefunden. Nun ist es wieder so weit: Neues ehrenamtliches Personal muss dringend her.

Nach den Worten von Richardt und von Hugo bestand das ohnehin schon geschrumpfte Vorstandsteam zuletzt noch aus vier Mitgliedern – der laut Vereinssatzung erforderlichen Mindestzahl. „Zwei davon möchten ebenfalls aufhören“, sagt von Hugo. Damit bestünde Gefahr für den Fortbestand des Vereins. Kurzfristig würden dann ohne satzungsgemäße Vereinsführung zunächst die Spartenleitungen in die Pflicht genommen, aber das wäre aus Sicht von Manja von Hugo „eine dramatische Entwicklung“. Sie appelliert an die TSV-Mitglieder, sich zu engagieren und im Vorstandsteam mitzuarbeiten. „Das ist zu stemmen“, beteuert sie.

Mitgliederzahl bleibt stabil

Der TSV Groß Munzel hatte zum Jahreswechsel nach Vorstandsangaben 505 Mitglieder und damit genauso viele wie ein Jahr zuvor. Der Stillstand des Trainingsbetriebs im Zuge der Corona-Krise hat offenbar niemanden zum Austritt bewegt. „Wir haben sehr solidarische Mitglieder, die dem Verein sehr verbunden sind“, lobt von Hugo.

Der Neubau der Umzäunung um Teilbereiche der Tennisanlage soll nach den Worten der beiden Vorstandsmitglieder bis Ende März abgeschlossen sein – „wenn hoffentlich die Tennissaison beginnt“, wie Richardt sagt. Der alte Trennzaun zwischen dem B-Sportplatz und den vier Tennisplätzen war bereits seit Jahren morsch. Nun ist die Entscheidung zur Erneuerung gefallen. Die Vereinsmitglieder haben den alten Zaun vor dem Wintereinbruch bereits weitgehend in Eigenarbeit beseitigt.

TSV erhält Zuschüsse für neuen Zaun

Der neue, rund 70 Meter lange Zaun soll drei Meter hoch, hinter dem Tor des B-Platzes sogar fünf Meter hoch werden. Parallel dazu wird laut von Hugo und Richardt ein Weg angelegt, auch einen Mittelgang zwischen den Tennisplätzen wird es geben. Bei der Finanzierung des 40.000-Euro-Projektes setzt der TSV auch auf Zuschüsse: Etwa 25 bis 30 Prozent könnten als Zuwendung vom Landessportbund fließen. „Wir erwarten den Bescheid in den nächsten Tagen“, sagt von Hugo. Weitere 20 Prozent sollen als Investitionszuschuss im Rahmen der Sportförderung der Stadt Barsinghausen fließen.

Der Eigenanteil des TSV ist laut Vorstand vor allem mit der Vermietung des Vereinsheimes für einzelne Veranstaltungen erwirtschaftet worden. Nach schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit verzichtet der Verein inzwischen auf den Versuch einer dauerhaften Verpachtung des Sportheimes als Gaststätte. „Das läuft so viel besser“, versichert Manja von Hugo.

Von Andreas Kannegießer