Das Gebäude der Albert-Schweitzer-Grundschule in Großgoltern ist nach der aufwendigen Dach- und Fassadensanierung ein Refugium für Vögel geworden: Die Stadtverwaltung hat unter der Dachtraufe insgesamt 16 künstliche Nisthilfen für Mehlschwalben anbringen lassen. Hinzu kommt ein Doppelnistkasten an der Westseite des Gebäudes, der für die Bedürfnisse von Mauerseglern und Hausrotschwänzchen ausgelegt ist.

Mit der Schaffung von Nisthilfen an öffentlichen Gebäuden kommt die Stadtverwaltung den Wünschen von Naturschützern und auch Politikern nach. Die Barsinghäuserin Hannelore Owens setzt sich seit vielen Jahren für die Berücksichtigung der Belange von Vögeln vor allem bei öffentlichen Bauvorhaben ein. Unterstützung erfuhr sie unter anderem von der CDU-Ratsfraktion, die entsprechende Anträge in die Ratsgremien eingebracht hatte.

Auch Wohnungsgesellschaften machen mit

Bei einem Ortstermin an der Albert-Schweitzer-Schule gab es jetzt entsprechend glückliche Gesichter. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Zieseniß und Ratsherr Gerald Schroth bedankten sich bei Owens und deren Mitstreiter Wolfgang Hoppe für das Engagement zugunsten des Vogelschutzes. Es handele sich um einen gelungenen Prozess zwischen Bürgern, sagte Schroth. „Das zeigt: Man kann auch im Kleinen etwas erreichen.“

Owens hatte in den vergangenen Jahren auch mehrere Wohnungsbaugesellschaften dafür gewonnen, an ihren Gebäuden Nisthilfen für Mauersegler anbringen zu lassen. So befinden sich 30 der künstlichen Nester an Häusern der Vonovia im Bereich Langenäcker/ Hans-Böckler-Straße, zehn gibt es an einem Gebäude der Kreissiedlungsgesellschaft in Hohenbostel.

Bestand von Mehlschwalben ist rückläufig

An städtischen Gebäuden im Barsinghäuser Stadtgebiet finden Mauersegler künstliche Nisthilfen auch am Rathaus I in der Bergamtstraße und in der Hohenbosteler Wilhelm-Busch-Schule vor. Natürliche Brutstätten für Mauersegler finden sich unter dem Dach der Bert-Brecht-Schule und für Mehlschwalben in größerer Zahl am Gebäude der Grundschule Groß Munzel.

Owens wies darauf hin, dass der Bestand von Mehlschwalben rückläufig sei. Das habe mit dem Rückgang der Zahl der Fluginsekten zu tun, die den Schwalben als Nahrung dienen. Weitere Gründe seien der Verlust von Nistmöglichkeiten bei Gebäudesanierungen, aber auch die mutwillige Zerstörung von Nestern.

Naturschützer hoffen auf weitere Initiativen

Owens und Hoppe erläuterten, dass Mehlschwalben beim Nestbau einfach zu unterstützen seien. „Man kann eine Lehmpfütze im Garten anlegen.“ Das sei wegen des oftmals fehlenden geeigneten Baumaterials nützlich, sagte Owens. Mehr Informationen dazu seien im Internet zu finden.

Beide Naturschützer wünschen sich, dass es möglichst viele weitere öffentliche oder private Initiativen zum Anbringen von Nisthilfen für Gebäudebrüter geben wird. Owens betonte zudem, dass die Verwaltung für eine periodische Reinigung der Kunstnester an ihren Gebäuden sorgen müsse. „Das darf nicht vergessen werden.“

