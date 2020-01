Großgoltern

Auch zweieinhalb Wochen nach dem verheerenden Brand des Seminarhauses der Ökostation Deister-Vorland in Großgoltern steht die Identität des Brandopfers noch immer nicht zweifelsfrei fest. Nach Mitteilung der Polizei liegen die Ergebnisse von DNA-Untersuchungen noch nicht vor, die im Zuge der Obduktion des Leichnams in Auftrag gegeben worden waren. „Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es sich um den seit dem Brand Vermissten handelt“, sagte eine Polizeisprecherin. Dieser Vermisste stammt aus dem Raum Jena und war Mitglied der Jugendorganisation Die Falken, die mit einer großen Gruppe zum Zeitpunkt des Feuers in dem Seminarhaus zu Gast war. Sicher sind sich die Rechtsmediziner dagegen bezüglich der Todesursache: Das Brandopfer ist demnach an einer Rauchgasvergiftung gestorben, bevor der Körper später bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Der folgenschwere Großbrand am Morgen des 30. Dezember war laut Polizei von einem Fehler in der Sauna-Technik des Seminarhauses verursacht worden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer