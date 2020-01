Großgoltern

Der folgenschwere Großbrand im Seminarhaus der Ökostation Deister-Vorland in Großgoltern ist nach Ermittlungen der Polizei von einem technischen Defekt verursacht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Brandermittler nun doch schneller als zunächst erwartet das einsturzgefährdete Gebäude in Großgoltern betreten können. „Sie gehen davon aus, dass die Flammen durch einen technischen Defekt im Bereich der Sauna verursacht wurden“, heißt es in der Mitteilung. Die Experten der Polizei schätzen den Schaden an dem Gebäude auf rund 500.000 Euro.

Brandopfer ist Max L. aus Jena

Bei dem Mann, der am Montagmorgen bei dem verheerenden Feuer ums Leben gekommen ist, handelt es sich offenbar um Max L. aus dem Raum Jena. Während die Polizei weiterhin darauf verweist, dass der in der Brandruine gefundene Leichnam noch nicht identifiziert sei, ist sich die Jugendorganisation Die Falken inzwischen sicher, wer in den Flammen gestorben ist. „Wir trauern um unseren Genossen Max“ ist ein Nachruf überschrieben, den der Falken-Kreisverband Jena am Donnerstagabend im Internet veröffentlicht hat.

Aus der Befürchtung sei schon am Nachmittag des Brandtages „tragische Gewissheit“ geworden, heißt es in der Stellungnahme. Bei dem Todesopfer des Brandes in Barsinghausen-Großgoltern handele es sich „um unseren Genossen Max L.“ (die Falken nennen den vollen Namen des mutmaßlichen Brandopfers). „Sein Tod schockiert uns und lässt uns fassungslos zurück.“ In der Stellungnahme drückt der Kreisverband zudem Mitgefühl und Trauer für Familie, Angehörige und Freundeskreis des Brandopfers aus.

Opfer war erst wenige Wochen bei den Falken

Max L. sei erst im November vergangenen Jahres zur Sozialistischen Jugend Die Falken in Jena gestoßen. „Aufgeschlossen und engagiert brachte er sich in unser Verbandsleben ein und wurde rasch Teil unserer Gruppe“, heißt es in der Mitteilung. „Durch den Brand am 30. Dezember wurde er viel zu früh aus dem Leben und unserer Mitte gerissen.“

Rettungskräfte der Feuerwehr sind in Großgoltern am Müllerweg im Einsatz. Quelle: Christian Elsner

Die Falken aus Jena hatten mit sechs Personen an der Seminarveranstaltung in Großgoltern teilgenommen, die eigentlich bis über den Jahreswechsel dauern sollte. Der Mitteilung zufolge ist das sogenannte Winterdinx-Seminar federführend vom Falken-Bezirksverband Braunschweig ausgerichtet worden. Es habe sich aber um ein Kooperationsprojekt des Falken-Bezirks Braunschweig sowie der Landesverbände Bremen, Hamburg und Thüringen der Sozialistischen Jugend Deutschland Die Falken gehandelt. Insgesamt haben demnach 62 Personen an dem Seminar in der Ökostation Deister-Vorland teilgenommen.

Falken danken allen Einsatzkräften

In ihrer Stellungnahme drücken die Jenaer Falken noch einmal ihren Dank aus an alle Einsatzkräfte und Seelsorger der Feuerwehr, das Notfallteam des Arbeiter-Samariter-Bundes, das Rote Kreuz und an „alle Menschen, die sich vor Ort um die Betreuung der Betroffenen gekümmert haben“.

Nach Angaben der Polizei soll der Leichnam des Brandopfers voraussichtlich in der nächsten Woche obduziert werden.

Von Andreas Kannegießer