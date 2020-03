Großgoltern

Seit 65 Jahren ist Elsa Thönebe bereits Mitglied des DRK-Ortsvereins Goltern. Ihre Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft war einer der Höhepunkte während der Jahresversammlung des Ortsvereins in der Begegnungsstätte an der Hauptstraße. Auch die Ortsvereinsvorsitzende Gitta Gäfke hatte ein Jubiläum zu feiern: Sie gehört dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) seit 50 Jahren an und ließ sich die Urkunde und Ehrennadel von ihrer Stellvertreterin Sieglinde Jackl überreichen.

Ebenfalls für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Brigitte Voges und Karin Holz ausgezeichnet. Gudrun Loth (55 Jahre), Helene Ruhnke und Helga Oberheide (beide 50 Jahre), Elke Matthies (40 Jahre) sowie Ursula Reissner und Lydia Steinig (beide 25 Jahre im DRK) konnten nicht an der Versammlung teilnehmen und werden zu einem späteren Zeitpunkt geehrt.

Der Golterner DRK-Ortsverein hat – bei leicht rückläufiger Tendenz – derzeit 282 Mitglieder, die meisten davon aus Groß- und Nordgoltern, Eckerde, Stemmen und Göxe. „Etwa 25 Mitglieder betätigen sich aktiv im Verein“, berichtete Gäfke.

Großes Angebot für Mitglieder

Das Rote Kreuz bietet seinen Mitgliedern und Freunden ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Regelmäßig werden in Goltern Seniorennachmittage ausgerichtet. Es gibt außerdem ein Sitztanzangebot sowie eine Nordic-Walking-Gruppe und Klönabende mit Filmvorführungen.

Eine Besonderheit des Ortsvereins ist das Engagement für Kinder. Das Golterner Rote Kreuz finanziert und begleitet – mit Unterstützung der Feuerwehr – alljährlich in den Sommerferien ein Zeltwochenende für Kinder im Freibad.

Für dieses Jahr kündigte Gäfke über die regelmäßigen Veranstaltungen hinaus eine Tagesfahrt am 19. Mai nach Bad Harzburg und zu einer Schlangenfarm an. Darüber hinaus solle es eine weitere Tagesfahrt geben, sagte die Vorsitzende. Der Termin stehe noch nicht fest.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer