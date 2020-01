Großgoltern

Der Großbrand im Seminarhaus der Ökostation Deister-Vorland kurz vor dem Jahreswechsel ist für viele Hausgäste noch immer sehr präsent. Der niedersächsische Landesverband der Jugendorganisation Die Falken und der Falken-Bundesverband haben jetzt eine Spendenkampagne gestartet. Das Ziel: Die Betroffenen des Brandes sollen bei der Wiederanschaffung wichtiger persönlicher Gegenstände unterstützt werden, die bei dem Großbrand von den Flammen vernichtet wurden.

Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken hatte im Golterner Seminarhaus zum Jahreswechsel, wie schon seit mehreren Jahren, das sogenannte Winterdinx-Seminar ausgerichtet. Falken vor allem aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Thüringen waren zusammengekommen, um sich weiterzubilden und auch miteinander zu feiern. Insgesamt waren 62 Personen in Großgoltern zu Gast.

DNA-Untersuchungsergebnis steht noch aus

Als am frühen Morgen des 30. Dezembers wegen eines technischen Defekts Feuer in dem Seminarhaus ausbrach, konnten sich fast alle Gäste aus dem brennenden Gebäude retten. Ein Teilnehmer aus dem Raum Jena schaffte es nicht: Sein Leichnam war nach Abschluss der Löscharbeiten in der Brandruine entdeckt worden. Laut Obduktionsergebnis ist der Thüringer an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Die endgültige Identifizierung der sterblichen Überreste ist nach Polizeiangaben noch immer nicht abgeschlossen, weil die Ergebnisse notwendiger DNA-Untersuchungen noch nicht vorliegen.

Die Falken-Mitglieder, die sich vor den Flammen retten konnten, hatten zumeist keinerlei Habseligkeiten mitnehmen können. Das ist auch der Grund für die Spendenkampagne. „Neben der Trauer um unseren Freund und Genossen müssen wir uns jetzt leider auch mit den großen materiellen Verlusten der Teilnehmer*innen auseinandersetzen“, heißt es in dem Spendenaufruf, den Die Falken auf den Internetseiten mehrerer Landesverbände verbreitet haben. Mobiltelefone und Laptops, Kleidungsstücke, Rucksäcke und Taschen sowie medizinische Hilfsgegenstände seien bei dem Brand in Großgoltern verloren gegangen. „Auch den Gliederungen des Verbands sind darüber hinaus beträchtliche Materialschäden durch den Verlust von Arbeitsgeräten sowie Organisations- und Moderationsmaterialien entstanden“, heißt es weiter.

Überschüsse für psychosoziale Betreuung

Für viele Betroffene sei derzeit noch unklar, welcher Anteil des Schadens von Versicherungen kompensiert werde, und wie lange sie darauf warten müssten. „Da es sich aber um viele Gegenstände handelt, auf die unsere Genoss*innen in ihrem Alltag unmittelbar angewiesen sind, bitten wir euch um eure Solidarität und Unterstützung“, schreiben die Autoren in ihrem Appell.

Schon kleine Spendenbeträge könnten helfen, den Betroffenen behilflich zu sein. „Außerdem können wir etwaige Überschüsse verwenden, um die Betroffenen bei der Suche und Finanzierung psychosozialer Betreuung zu unterstützen“, heißt es weiter. Nach Angaben der Falken war bereits kurz nach dem Brand eine seelsorgerische Betreuung der Betroffenen organisiert worden. Viele Betroffene stünden weiterhin in Kontakt miteinander „und unterstützen sich gegenseitig“. „Der Umgang mit den erschreckenden Ereignissen und Erlebnissen wird auch für uns als Organisation Zeit brauchen und Räume für Reflexion und Trauer erfordern“, heißt es in einer E-Mail der Falken an Mitglieder und Unterstützer. Details zu der Spendenkampagne sind auf der Internetseite www.falken-nds.de zu finden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer