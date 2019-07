Großgoltern

Trotz bewölkten Himmels und kühler Temperaturen ist das beliebte Luftmatratzen-Rennen im Freibad Goltern auch in diesem Sommer wieder ein Erfolg geworden. Bei der von der DLRG-Ortsgruppe Goltern ausgerichteten Veranstaltung sind am Sonnabend 14 Erwachsene, Jugendliche und Kinder im Alter von fünf bis 53 Jahren an den Start gegangen. Das in fünf Läufen entschiedene Rennen ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im sommerlichen Veranstaltungsprogramm der Lebensretter im Golterner Freibad.

Das Sommerfest der DLRG-Ortsgruppe Goltern soll auch dazu beitragen, das Gemeinschaftsgefühl der Mitglieder zu stärken. Quelle: Privat

Das Luftmatratzenrennen war eingebettet in das Sommerfest der DLRG-Ortsgruppe. Rund 70 Mitglieder und Freunde des Vereins nahmen daran teil und ließen es sich bei Essen und Trinken rund um die Badebecken gutgehen. Der Vorstand der DLRG-Ortsgruppe nutzte die Gelegenheit, um eine besonders engagierte Lebensretterin auszuzeichnen. Die stellvertretende Vorsitzende Christine Gnaß und die Technische Leiterin Alexandra Rosenow bedankten sich bei Karin Nowak für deren langjährige Unterstützung bei der Schwimmausbildung. Nowak hat im Auftrag der DLRG das Anfängerschwimmen im Deisterbad geleitet und so vielen Barsinghäuser Kindern das Schwimmen beigebracht. Im weiteren Verlauf des Tages nutzten die Lebensretter die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und näher kennen zu lernen.

Gesellige Runde: Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Goltern entspannen sich beim Sommerfest. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer