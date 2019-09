Die neue Mullewapp-Großtagespflege hat ihren Betrieb in der ehemaligen Sparkassenfiliale an der Hauptstraße in Großgoltern aufgenommen. Die beiden qualifizierten Tagesmütter Nicole Kamps und Sandra Quitzke betreuen dort acht Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. Die Nachfrage ist groß: Fünf weitere Kinder stehen auf einer Warteliste.