Die vor rund einem Monat bei einem Großbrand zerstörte Ökostation Deister-Vorland am Müllerweg in Großgoltern wird vollständig wiederaufgebaut. Das haben Inhaber Frank Roth und die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Ökostation gemeinsam beschlossen. Nach Roths Worten hat die Gebäudeversicherung bereits signalisiert, den Wiederaufbau des zerstörten Seminarhauses zu finanzieren. Im Idealfall könnte der Neubau etwa Mitte 2021 fertiggestellt sein, hoffen Roth und seine Mitstreiter. „Das hängt aber wesentlich von den Möglichkeiten der Bauunternehmen ab“, sagt der Eigentümer.

Leitung der Ökostation soll in jüngere Hände wandern

„Für mich persönlich war sofort klar, dass die Ökostation wiederaufgebaut wird“, sagt Roth. Er habe aber zugleich entschieden, dass es eine Nachfolgeregelung für die künftige Leitung des Seminarhauses und der Ökostation geben müsse. „Das Ganze muss in jüngere Hände“, sagt der 74-Jährige, der für die Grünen im Rat der Stadt Barsinghausen sitzt. Diese Bedingung lässt sich offenbar erfüllen: „Es gibt jemanden aus dem Kreis der Vereinsmitglieder, der die Aufgabe übernehmen würde.“

Bei dem Großbrand am frühen Morgen des 30. Dezember waren der umgebaute Stall und die Scheune des ehemaligen Resthofes ein Opfer der Flammen geworden. In den Trümmern des Seminarhauses war ein 29-jähriger Gast ums Leben gekommen. Rund 60 andere Teilnehmer einer Seminarveranstaltung der Jugendorganisation Die Falken hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können.

Südgiebel ist bereits abgebrochen

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Ökostation haben die Mitglieder jetzt über die Situation nach dem Brand beraten. Mit einer Schweigeminute sei des Verstorbenen gedacht worden, berichtet Roth. Nach dem verheerenden Feuer hat es nach den Worten des Eigentümers viel aufmunternde Anteilnahme und zahlreiche Solidaritätsbekundungen gegeben. „Vorstand und Mitglieder bedanken sich dafür sehr herzlich“, sagt Roth.

Seit dem Großbrand hat es inzwischen die ersten Sicherungsarbeiten an der Ruine gegeben: Im Zuge einer Sofortmaßnahme ist der akut einsturzgefährdete Südgiebel der früheren Scheune abgebrochen worden, der auf die Straße vor dem Haus zu fallen drohte. Das habe das Team der Ökostation mit schwerem Gerät selbst gemacht, berichtet der pensionierte Gesamtschullehrer. „Wir bekommen viel Unterstützung aus dem Dorf.“ Seitdem ist auch die Sperrung des Müllerweges vor dem Haus aufgehoben.

Der einsturzgefährdete Giebel an der Südseite der ehemaligen Scheune ist aus Sicherheitsgründen bereits abgebrochen worden. Quelle: Andreas Kannegießer

Teil der Mauern muss stehen bleiben

Wann der Rest des zerstörten Gebäudeensembles abgebrochen werden kann, steht noch nicht fest. „Es fehlen noch Gutachten für den Abriss“, sagt Roth. „Das kann sich auch noch einige Wochen hinziehen.“ Parallel dazu beginnen aber bereits die Planungen für den Wiederaufbau, die von einem heimischen Architekturbüro übernommen worden sind. Gänzlich freie Hand haben die Planer dabei nicht, wie der Eigentümer erläutert. Die zerstörten historischen Gebäudeteile stehen demnach deutlich dichter an den Grundstücksgrenzen nach Westen und zur Straße, als nach den modernen Baugesetzen genehmigt werden könnte.

Ein Wiederaufbau der Ökostation in den alten Gebäudeumrissen ist deshalb nur mit einem Kunstgriff möglich: „Die Außenmauern müssen beim Abriss bis zur Geschosshöhe stehen bleiben“, erläutert Roth. Ob die alten Mauern auch künftig eine tragende Funktion haben werden, ist noch unklar und muss von Statikern beurteilt werden. „Eventuell muss dahinter eine neue tragende Innenkonstruktion aufgebaut werden.“

Gebäude soll weiterhin Gäste beherbergen

Nur in der bisherigen Größe sei der Wiederaufbau des Seminarhauses sinnvoll, betont Roth. „Auch wegen der Konkurrenzsituation mit vergleichbaren Einrichtungen brauchen wir mindestens 40 preiswerte Gästebetten.“ Die Ökostation sei nicht nur von Seminar- und Jugendgruppen gerne gebucht worden, sondern beispielsweise auch als Unterkunft für die Gäste größerer Hochzeitsfeiern in der Umgebung beliebt. „Das wollen wir auf alle Fälle auch künftig wieder machen“, bekräftigt Roth.

Der frühere Unterkunfts- und Gemeinschaftsbereich im Obergeschoss der Ökostation ist vollständig zerstört worden. Quelle: Andreas Kannegießer

Versicherung zahlt für Wiederaufbau

Die Brandermittler der Polizei hatten nach dem Großbrand eine Schadenssumme von rund 500.000 Euro angegeben. Das könne so etwa der Zeitwert der Immobilie sein, schätzt der Eigentümer. Die Versicherung übernehme aber die Wiederaufbaukosten, die mutmaßlich sehr viel höher seien. „Die Gutachter rechnen noch“, sagt Roth.

Der Verein Ökostation hat übergangsweise sein Büro und einen kleinen Besprechungsraum in einer leer stehenden Wohnung im Obergeschoss des nahezu unversehrten Wohngebäudes eingerichtet. Die Wohnung im Erdgeschoss ist bereits wieder bewohnt. Für die Räume im Obergeschoss muss noch ein neuer Gasanschluss gelegt werden, weil die Zuleitung in diese Etage bisher aus dem zerstörten Gebäudeteil hinüberführte und nun unterbrochen ist.

Vereinsmitglieder haben noch mehr vor

Die Mitglieder des Vereins richten ihren Blick auch unabhängig vom Wiederaufbau des Seminarhauses wieder in die Zukunft: „Ab Februar beginnen wieder Maßnahmen zum Vogelschutz, zum Bullerbach und Angebote für Kinder von sieben bis zwölf Jahren“, kündigt Roth an. Am 17. Mai werde es einen großen Aktionstag auf dem Gelände geben mit der beliebten Tomatenbörse des BUND-Ortsverbandes.

