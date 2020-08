Großgoltern

Auf einem rund 150 Quadratmeter großen Grüngelände im Garten der Ökostation Deister-Vorland steht jetzt eine neues Spielparadies für Kinder zur Verfügung. Annika Melzer hat dort im Rahmen ihres Freiwilligen Ökologischen Jahres ( FÖJ) einen Hindernisparcours mit verschiedenen Stationen angelegt. Derzeit nutzen insbesondere viele Teilnehmer der Outdoorsporttage diesen Parcours.

Kinder schlängeln sich mit viel Spaß durch den Stelzenwald. Quelle: Frank Hermann

Anzeige

Schon seit langer Zeit habe sie sich mit der Idee eines solchen Hindernisgeländes beschäftigt, sagt Melzer. Der naturnahe Außenbereich hinter der Ökostation biete ideale Bedingungen, diese Idee in die Tat umzusetzen. In Kooperation mit Frank Roth, Leiter der Einrichtung am Müllerweg, hat die 19-jährige Barsinghäuserin ein Konzept entwickelt – und den Parcours zu einem FÖJ-Projekt gemacht.

Weitere HAZ+ Artikel

Spielen mit Bezug zur Natur

Mehrere Stationen hat die junge Frau auf dem Gelände angelegt. Dazu gehören eine stabile Wackelbrücke und ein Pfad aus Baumstümpfen zum Balancieren, ein Stelzenwald, ein kleiner Hügel mit Findlingen sowie eine Bienenwiese mit Blühpflanzen. „Die Kinder sollen Gelegenheit zum Spielen und Toben bekommen, dabei aber auch einen Bezug zur Natur herstellen“, erläutert Melzer.

Annika Melzer hat ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Ökostation absolviert und dabei das neue Hindernis-Spielgelände für Kinder entwickelt. Quelle: Frank Hermann

Ursprünglich wollte sie ihren Plan von einem Hinternisparcours gemeinsam mit der Kindergruppe aus der Ökostation realisieren. „Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Gruppe durfte zwar beim Bau nicht mitmachen, aber die Anlage jetzt natürlich mit großer Freude nutzen“, sagt Melzer.

Ausflug zur Ökostation

Zudem besuchen derzeit die Kinder von den Outdoorsporttagen den Parcours. Die Stadtjugendpflege richtet derzeit ein großes Outdoor-Feriencamp auf der großen Wiesen neben dem Freibad Goltern aus – und einige Gruppen unternehmen dann einen Ausflug zur nahen Ökostation.

Zum Abschluss des Parcours bugsieren die Kinder eine Holzkugel über das Scheibenlabyrinth. Quelle: Frank Hermann

„Auf dem Parcours ist Geschicklichkeit gefragt. Die Jungen und Mädchen fühlen sich in ihren Fähigkeiten bestätigt, oder sie helfen sich gegenseitig“, erläutert die 19-Jährige, die nach Abschluss ihres Freiwilligen Ökologischen Jahres in diesem Sommer ein Studium für Mediendesign und Informatik an der Hochschule Hannover anstrebt.

Viele neue Erfahrungen

In der Rückschau auf die vergangenen zwölf Monate habe sie während ihrer FÖJ-Zeit in der Ökostation viele neue Erfahrungen sammeln können – „zumal ich generell sehr naturverbunden bin“. Anderen Jugendlichen könne sie zur Orientierung nach der Schulzeit solch ein Freiwilligenjahr wärmstens empfehlen.

Von Frank Hermann