Großgoltern

Auftakt für die Outdoorsporttage auf und neben dem Freibadgelände in Großgoltern: Zu Beginn der Sommerferien haben 30 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren das Angebot am Donnerstag und Freitag genutzt. Für nächste Woche liegen sogar 112 Anmeldungen vor, kündigte Stadtjugendpfleger Björn Wende an. Die Outdoorsporttage dienen während der gesamten sechs Ferienwochen montags bis freitags als Ersatz für das Freizeitprogramm, das wegen der Corona-Krise gestrichen worden war.

Mia (rechts) und Nelly wollen ihr Shirt mit dem Logo der Outdoorsporttage bunt anmalen. Quelle: Frank Hermann

Auf der Wiese neben dem Freibad Goltern hat die Stadtjugendpflege mit Unterstützung mehrerer Vereine und Verbände sowie ehrenamtlicher Helfer ein Camp mit 14 Zeltdörfern aufgebaut. Jedes Dorf kann eine Gruppe mit maximal acht Kindern und zwei Betreuern aufnehmen. „Die Kinder dürfen nur innerhalb dieser festen Gruppen an den Spielaktionen teilnehmen. Damit erfüllen wir die Hygiene-Bestimmungen. Zu Kindern aus anderen Gruppen gilt es, den Mindestabstand zu halten“, erläutert Wende.

Nächste Woche ist ausgebucht

Auf diese Weise könne es die Stadtjugendpflege gewährleisten, trotz der Corona-Einschränkungen ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Ferienprogramm unter freiem Himmel für Kinder anzubieten. Der Bedarf bei Kindern und Eltern an einer täglichen Betreuung von 8 bis 15.30 Uhr sei enorm, sagt der Stadtjugendpfleger. Nach einem eher ruhigen Start am Donnerstag und Freitag sei die nächste Woche von Montag bis Freitag mit 112 Mädchen und Jungen bereits komplett ausgebucht. „Mehr geht nicht“, betont Wende.

Sie freuen sich auf das Fußballangebot bei den Outdoorsporttagen: Moritz (von links), Liam und Julian aus Gehrden. Quelle: Frank Hermann

Für die restliche Ferienwochen ab 27. Juli rechnet der Experte mit Teilnehmerzahlen von 30 bis 50 Kindern – bei vermutlich steigender Tendenz: „Zum Ende der Ferien kommen bestimmt noch mehr Anmeldungen herein.“

Kanupolo steht hoch im Kurs

Zum Spiel- und Spaßprogramm der Outdoorsporttage gehören Schwimmen im Freibad, Kanupolo, Geocaching, Fußball, Floßbau, Bastel- und Kreativaktionen sowie Bacherkundungen und verschiedene Sportspiele. Bei Moritz, Liam (beide 9) und Julian (10) aus Gehrden stehen Kanupolo, Fußball und Schwimmen besonders hoch im Kurs. „Ich finde, das macht besonders viel Spaß. Überhaupt sind die Sporttage hier eine echt coole Sache“, sagt Julian.

Beim Fußball sind Liam (von links), Moritz und Julian ganz in ihrem Element. Quelle: Frank Hermann

Die elfjährige Mia aus Goltern hat am Freitag ein Hemd mit dem Logo der Outdoorsporttage bunt angemalt. Sie hat ebenfalls Gefallen am Kanupolo gefunden, findet aber auch Dartfußball und Planschen im Freibad ganz toll. „Außerdem ist es schön, dass wir etwas Abwechslung von Corona haben“, betont das Mädchen.

Freizeit im Zeltdorf

Auf die Freizeit im Zeltdorf freuen sich auch Julian und Mats (beide 9 Jahre alt und aus Barsinghausen) sowie der elfjährige Luke aus Wichtringhausen. „Da kommt auch schon richtig Ferienstimmung auf, denn wir bringen auch unsere eigenen Strandmuscheln mit“, sagt Luke.

Anmeldeformulare gibt es auf den Internetseiten der Stadt unter barsinghausen.de sowie des Kinder- und Jugendbüros (KJB) unter kjb-barsinghausen.de. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Woche. Die Stadtsparkasse Barsinghausen sponsert die Sporttage mit 500 Euro.

Von Frank Hermann